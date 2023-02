Auch Rebell*innen brauchen unsere Hilfe!

Das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Hunderttausende ins Elend gestürzt. Unterstützung für die Betroffenen war bald organisiert – auf dem türkischen Staatsgebiet und den vom syrischen Assad-Regime kontrollierten Regionen. Aber wie sieht es in den von Kurd*innen selbst verwalteten Gebieten aus? Dazu hat seemoz Maja Hess befragt, die Präsidentin der Hilfsorganisation medico Schweiz; sie hatte am vergangenen Freitag in Konstanz über die Zustände in Rojava informiert.

seemoz: Was wissen Sie über die aktuelle Lage im türkisch-syrischen Grenzgebiet?

Maja Hess: Ich war mehrmals dort, zuletzt von Oktober 2020 bis Januar 2021, um Hilfe zu leisten. Außerdem stehe ich in ständigem Kontakt mit Leuten vor Ort. Kaum sind die Angriffe des türkischen Militärs im November 2022 auf die nordsyrische Region, besonders Rojava, gestoppt, wo gezielt zivile kritische Infrastruktur – Elektrizitätswerke, Wasserwerke, Schulhäuser, Gesundheitseinrichtungen – bombardiert wurde, wo Erdogan auch mit einer Bodenoffensive gedroht hat, kommt jetzt das Erdbeben. Das ist ein zweiter schwieriger Moment für die Menschen dort.

Aleppo zum Beispiel hat es sehr hart getroffen. Eine Frau berichtete uns, dass es schlimmer sei als im Krieg: „Es sind sehr viele Häuser zerstört, wir wissen nicht mehr, wohin wir gehen können, wo wir leben werden. Wo werde ich morgen schlafen, wo werden meine Kinder übernachten?“ Für alle Familien mit Kindern ist die Situation unglaublich hart. Eine Person alleine kann das irgendwie noch organisieren, aber wenn man Kinder hat, ist das echt schwer. Besonders dramatisch ist die Unsicherheit: Die Menschen in den Grenzregionen wissen nicht, ob sie morgen wieder bombardiert werden. Das macht die Leute kaputt.

Maja Hess ist Ärztin und Präsidentin der Hilfsorganisation medico International Schweiz. Um Hilfe vor Ort zu leisten, begibt sie sich immer wieder in Kriegs- und Krisengebiete . Sie arbeitete schon in Nicaragua, El Salvador, Eritrea oder im Gazastreifen in Palästina.

seemoz: Was können wir hier von der Politik erwarten oder verlangen?

Hess: Man sollte die Öffnung der Grenzübergänge verlangen, das ist eine klare politische und ebenso humanitäre Forderung. Es gibt sehr viele Grenzübergänge zwischen Türkei und Syrien, es gibt mehrere zwischen Nordirak und Rojava, es gibt diese Linie Damaskus-Rojava, aber fast alle sind zu – zudem gibt es unzählige Checkpoints.

seemoz: Die Kirchen in Deutschland fordern die Aufhebung der Sanktionen gegen das Syrien Assads. Was meinen Sie dazu?

Hess: Ich finde Sanktionen etwas extrem Schwieriges, weil Sanktionen häufig der Zivilbevölkerung schaden und sie in Verarmung und Not treiben, aber schlussendlich den Machthaber nicht stürzen. Syrien ist – ich weiß nicht wie lange schon – von Sanktionen betroffen. Ist Assad gegangen? Nein. Er ist immer noch da. Die Sanktionen haben die Zivilbevölkerung ausgeblutet. Meiner Erfahrung nach treffen sie häufig die Zivilbevölkerung, selten das Ziel. In der jetzigen Situation wäre es sinnvoll, diese Sanktionen aufzuheben.

seemoz: Was können wir tun? Welche Hilfe ist sinnvoll?

Hess: Hilfsgüter sollte man nicht verschicken. Wenn man etwas nach Rojava liefern würde, müsste man Container zuerst per Flugzeug in den Nordirak transportieren. Dort müsste jemand die Güter auslösen, auf einen Lastwagen verfrachten und versuchen, via Semalka nach Rojava zu kommen. Auf diesem Weg gibt es unzählige Hindernisse, die oft nicht überwunden werden können.

seemoz: Also auch keine Zelte und Schlafsäcke?

Hess: Man kann alles in der Region kaufen. Die Menschen bekommen Medikamente und Heizgeräte, das ist im Moment wichtig. Aber sie brauchen auch Geld für den Transport, Lastwagen müssen gemietet, Chauffeure bezahlt werden.

seemoz: Wie kommt das Geld an?

Hess: Wir von medico Schweiz spenden das Geld an Heyva Sor a Kurd (Kurdischer Roter Halbmond), die damit zum Beispiel Medikamente, Decken und Zelte kaufen. Außerdem beteiligen wir uns an den Transportkosten.

seemoz: Wer ist Heyva Sor a Kurd?

Hess: Das ist eine regionale kurdische Organisation, die dort seit Langem Hilfe leistet. Sie ist politisch vernetzt – und unterscheidet sich darin wesentlich von westlichen Organisationen wie zum Beispiel Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen. Die leisten qualitativ auch sehr Gutes, sind aber mit der lokalen Bevölkerung nicht so vernetzt ist wie Heyva Sor a Kurd. Alle Beschäftigten des Kurdischen Roten Halbmonds sind aus der Region, es braucht ja auch Arbeit für die Menschen, um Geld zu verdienen. Ich finde, die machen das super, und vertraue ihnen.

seemoz: Was ist der Unterschied zwischen medico Schweiz und medico Deutschland?

Hess: Wir sind viel älter und kleiner. Wir sind als Central Sanitaire Suisse (CSS) gegründet worden. Im spanischen Bürgerkrieg haben wir die republikanischen Kämpfer und Kämpferinnen unterstützt; unser Hilfswerk entwickelte sich also aus dem antifaschistischen Kampf heraus. Es gab auch medizinische Brigaden in Jugoslawien, die die Partisan*innen von Tito unterstützten. Nach einer Ruhephase wurde CSS mit dem Vietnamkrieg wieder aktiv – und ist es seither geblieben.

seemoz: Gibt es auch eine Kooperation zwischen Medico Deutschland und Schweiz?

Hess: Wir treffen uns immer wieder zum Austausch und unterstützen uns auch gegenseitig. Inhaltlich treffen wir uns in vielen Projekten. Medico Deutschland ist auch in Rojava aktiv. Sie haben ein viel größeres Finanzvolumen, weil sie Zugang zu EU-Geldern haben, was bei uns nicht der Fall ist. Wir bekommen in der Schweiz auch keine Regierungsgelder – und die wollen wir auch nicht. Wir wollen unabhängig bleiben.

Interview: Helmut Reinhardt und Vjollca Veliqi / Fotos: Heyva Sor a Kurd, Pit Wuhrer (Veranstaltung und Gespräch mit Maja Hess am 10. Februar 2023)

Am Freitag, den 17. Februar, organisiert das Konstanzer Solibündnis Rojava zusammen mit der Infokneipe einen Spendenanlass – mit Essen und Trinken zugunsten der Erdbebenopfer. Ab 19 Uhr im Café Mondial, beim Palmenhaus, Am Hussenstein 12, Konstanz.

Spenden können Sie auch per Überweisung an:

medico international schweiz, Quellenstrasse 25, 8005 Zürich

CH57 0900 0000 8000 7869 1

https://www.medicointernational.ch/spenden/jetzt-spenden.html

oder an:

medico international e.V. Frankfurt

IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02 | BIC: GENODEM1GLS

https://www.medico.de/kampagnen/spendenaufruf-nothilfe-erdbeben