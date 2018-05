Anti-Trump-Demo auf der Marktstätte

Ein Aktionsbündnis um Hendrik Auhagen, Erwin Riede und Werner Schlotter – parteipolitisch ungebunden, obwohl Auhagen für die Grünen schon im Bundestag saß – ruft zu einer Kundgebung zur Iran-Krise auf. Wir zitieren aus dem Aufruf:

Trumps Aufkündigung des Iran-Abkommens ist empörend. Zum einen, weil damit in der brandgefährlichsten Region der Welt ohne Not noch zusätzlich gezündelt wird. Zum anderen liegt in seiner Drohung an alle, die ihm nicht folgen wollen, die Forderung nach Unterwerfung. Jetzt kommt es darauf an, dass Europa und insbesondere Deutschland und die Bundesregierung nicht einknicken, sondern mit Härte und Konsequenz dieser Herausforderung die Stirn bieten.

Deshalb rufen wir auf zu einer Kurz-Kundgebung am

Donnerstag, 17. Mai, 18-18.30 Uhr auf der Marktstätte Konstanz

Hendrik Auhagen, Ursula Hoffmann, Christian Messner, Erwin Riede, Horst Scheu, Werner Schlotter