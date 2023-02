Anmeldebeginn für grenzüberschreitenden Flohmarkt

Das Großevent „grenzüberschreitender Flohmarkt Konstanz-Kreuzlingen“ findet dieses Jahr erneut nach einer pandemiebedingten dreijährigen Pause statt. Von einer immer wieder diskutierten Reduzierung angesichts des Klimawandels findet sich in der Pressemitteilung der Konstanzer Marketing und Tourismus GmbH (MTK) keine Spur, sie setzt auf Altbewährtes und schwärmt ungeniert vom „größten grenzüberschreitenden Flohmarkt in der Vierländerregion Bodensee“.

Wer sich von dem Gedränge, das von mehr als 80.000 Besucher*innen verursacht wird, nicht abschrecken lässt, möge sich ab dem 13. Februar 2023 ab 12 Uhr hier anmelden. Für Auswärtige gilt eine großzügigere Frist: der 27. Februar. Schnäppchenjäger*innen und künftige Verkäufer*innen können sich dann am 17. und 18. Juni auf geschickt verhandelte Schnäppchen, verborgene Schätze und stundenlanges Wühlen freuen. Das Großevent dauert wieder 24 Stunden und die Stände verteilen sich entlang des Seerheins, an der Laube und über die Kreuzlingerstraße bis in die Schweiz hinein. Zahlreiche Straßenmusiker*innen und Kleinkünstler*innen sowie regionale und internationale Köstlichkeiten ergänzen das Flohmarkt-Angebot.

Über den Anmeldelink können Standflächen in festen Größen von 3 x 3 Meter für 90 Euro, 3 x 4 Meter für 120 Euro und 3 x 5 Meter für 150 Euro gebucht werden. Die Abschnitte und dazugehörigen Stände können auf einer Karte ausgewählt und direkt angeklickt werden. Aussteller*innen, die mehr Platz benötigen, können unter obigem Link ebenfalls mehrere nebeneinanderliegende Stände buchen. Eine Anmeldung über E-Mail oder Telefon ist nicht möglich. Für nachträgliche Standwünsche oder falls der gebuchte Stand doch nicht genutzt werden kann, bietet eine „Tauschbörse“ die Möglichkeit, Stände weiterzuverkaufen. Einfach Kontaktadresse sowie den Standwunsch bzw. alternativ die Standdaten hinterlassen und auf Interessent*innen warten. Der Verkauf zu erhöhten Preisen ist laut MTK untersagt und führt zum sofortigen Ausschluss vom Flohmarkt.

MM/ans; Bild: (c) MTK-Chris-Danneffel