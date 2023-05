Ananda Klaar: „Nehmt uns endlich ernst!“

Mit Ananda Klaar kommt am 11. Mai 2023 eine Autorin und Aktivistin nach Radolfzell, die dafür einsteht, dass die Belange junger Menschen generationsübergreifend wahr- und ernstgenommen werden. In einer Pressemitteilung kündigt die Stadtbibliothek Radolfzell eine kostenfreie Lesung der 20-Jährigen aus ihrem Buch „Nehmt uns endlich ernst!“ mit anschließendem Gespräch an.

„Ein Aufschrei gegen die Übermacht der Alten“: So lautet der Untertitel von Ananda Klaars Buch „Nehmt uns endlich ernst!“, in dem sie zu einem respektvollen Umgang mit jungen Menschen und einem stärkeren intergenerationellen Austausch auffordert. In unserer alternden Gesellschaft werden nach Ananda Klaar „die Jungen“ und ihre Interessen übergangen, sie dürfen nicht mitbestimmen und haben keine Lobby – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. So wird Politik für eine Generation gemacht, die sich den Folgen nicht mehr stellen muss. Denn die Vorurteile gegenüber jungen Menschen sitzen tief, aber Probleme wie der Klimawandel, fehlende Chancengleichheit oder das Rentensystem lassen sich nur mit frischen Ideen und, vor allem, gemeinsam lösen. Klaar fordert mehr Teilhabe für ihre Generation und zeigt, bei welchen Themen für ihre Altersgenoss*innen viel auf dem Spiel steht. Ihr Buch ist zugleich Gesellschaftskritik und Aufruf, um der jungen Generation die Chance zu geben, ihre eigene Zukunft zu retten.

Zur Autorin

Ananda Klaar wurde 2003 in Friedrichshafen geboren. Sie besuchte bis 2022 ein Gymnasium in Markdorf und lebt inzwischen in Leipzig, wo sie im Herbst ihr Studium in Politikwissenschaften beginnt. Die 20-Jährige engagiert sich für Fridays for Future und Black Lives Matter, wo sie auch gerne mal Reden oder wütende Slams vorträgt. Außerdem ist sie Mitglied der Jusos. Ihr Artikel in der „Zeit“, „Zählt nicht länger auf unsere Selbstlosigkeit!“ löste eine erhitzte Debatte darüber aus, inwiefern die Jugend das Recht hat, gegen die alten Generationen das Wort zu erheben.

Austausch leben

Bei einer kostenfreien Lesung mit anschließendem Gespräch am Donnerstag, 11. Mai 2023, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Radolfzell wird die 20-jährige Autorin also die Inhalte Ihres Plädoyers erläutern und darlegen, wie ihrer Meinung nach in den Bereichen Politik, Bildung, Gesundheit und Klima über Jugendliche entschieden wird anstatt mit ihnen gemeinsam. Anschließend möchte sie mit den Teilnehmenden in den Dialog treten. Die Lesung ist eine Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule des Landkreises Konstanz, der Stadtbibliothek Radolfzell, des Jugendgemeinderates Radolfzell und der Radolfzeller Stelle des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“.

Veranstaltung: Ananda Klaar – Nehmt uns endlich ernst! Lesung mit Gespräch

Termin: Donnerstag, 11.05.2023, 19.30-21.00 Uhr

Ort: Radolfzell, Stadtbibliothek, Marktplatz 8

Eintritt: Gebührenfrei

Autor*in: Stadtbibliothek Radolfzell / red

Bildquelle: Jo Ruckdeschel

Bildbeschreibung für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen: Das Bild zeigt Ananda Klaar, wie sie mit zurückgebundenen Haaren und in einer schwarzen Jacke gekleidet ernst von der Seite in die Kamera blickt. Im Hintergrund sind verschwommen eine Wiese, eine Straße und Autos zu erkennen.