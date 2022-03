Aktion am Internationalen Frauentag in Singen

Am Frauentag gibt es Aktionen und Warnstreiks in der Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst, unter anderem um 16.30 Uhr am Rathaus in Singen. Zur Kundgebung in Singen rufen die Gewerkschaft ver.di sowie Die Linke, Kreisverband Konstanz, auf.

Nachdem in der ersten Verhandlungsrunde im Sozial- und Erziehungsdienst am 25. Februar in Potsdam in den zentralen Punkten und insbesondere beim Thema Entlastung kein Entgegenkommen der Arbeitgeber erkennbar war, wird ver.di auch in Baden-Württemberg am internationalen Frauentag am 8. März in zahlreichen Städten und Gemeinden zu Aktionen und auch ersten Warnstreiks aufrufen. An vielen Orten wird gemeinsam mit Frauen-Organisationen und feministischen Gruppen, aber auch mit anderen Unterstützer*innen demonstriert.

ver.di will an diesem Tag ein starkes Signal an die Arbeitgeber und an Politik und Gesellschaft richten, dass es in dieser Runde auch um die Aufwertung von immer noch typischen „Frauenberufen“ geht: rund 90 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind weiblich.

Kundgebung und Soli-Aktion am Dienstag, 08.03.2022, Rathaus Singen, um 16:30 Uhr.

Weitere Informationen finden sich regelmäßig auf der Kampagnenseite mehr-braucht-mehr.de. Dort können Sie / könnt Ihr sich/euch auch als Unterstützer*in für die Tarifkampagne eintragen.

Text: MM