Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Am kommenden Mittwoch macht der Konstanzer Verein „Frauen helfen Frauen in Not e. V.“ auf den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ aufmerksam. Dieser Tag geht auf eine Resolution der UN-Generalversammlung von 1999 zurück, die den 25. November zum internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen deklarierte. Alljährlich soll das öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen gelenkt und Strategien zur Bekämpfung in den Mittelpunkt gerückt werden. Hintergrund für die offizielle Einführung des Aktionstages war die Entführung, Vergewaltigung und Ermordung dreier dominikanischer Frauen im Jahr 1960. Die Schwestern Mirabal waren von Militärangehörigen des damaligen brutalen Diktators Rafael Trujillo verschleppt worden.

Aktion in Konstanz gegen Gewalt an Frauen

In Konstanz startet der Verein „Frauen helfen Frauen in Not“ in Kooperation mit hiesigen Apotheken zum internationalen Tag die Aktion „Pflaster sind gut, Beratung ist besser“. Pflastermäppchen mit aufgedruckten Informationen über die Beratungsstelle wurden in den letzten Tagen an alle teilnehmenden Konstanzer Apotheken kostenlos verteilt, die am Mittwoch, den 25. November 2020, mit der Ausgabe starten werden. Mit ihrer diesjährigen Aktion will der Konstanzer Verein die Öffentlichkeit für das brisante Thema weiter sensibilisieren und über das Ausmaß, die Hintergründe und Folgen von Gewalt an Frauen aufklären. Außerdem soll Frauen Mut gemacht werden, das Schweigen zu brechen – Gewalt an Frauen ist keine Privatsache!

Laut dem „Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff)“ haben im Jahr 2019 fast 115.000 Frauen Gewalt in der Partnerschaft angezeigt. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher – wie eine repräsentative Untersuchung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 2004 zeigt, hat jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch den (Ex-)Partner erlebt. Gewalt gegen Frauen ist demnach auch kein Problem sozialer Brennpunkte, sondern findet in allen gesellschaftlichen Schichten statt. Und noch eine erschreckende hohe Zahl: 33 Prozent der weiblichen Bevölkerung in Deutschland haben seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren, so eine EU-weite Erhebung der „European Union Agency for Fundamental Rights“ von 2014.

Der Verein „Frauen helfen Frauen in Not e. V.“ leistet seit über 30 Jahren Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit für von Gewalt betroffene Frauen im gesamten Landkreis Konstanz. Die Themen umfassen vor allem häusliche und sexualisierte Gewalt, aber auch Stalking, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und zunehmend digitale Gewalt. Die Beratungsstelle in der Austraße ist unter der Telefonnummer 07531 67999 zu folgenden Sprechzeiten erreichbar: Montag bis Donnerstag 9:00 bis 12:00 Uhr und Mittwoch 16:00 bis 18:00 Uhr. Weitere Informationen können auf der Homepage www.gewaltgegenfrauen.de abgerufen werden. Und das bundesweite, kostenfreie Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet unter der Nummer 08000 116016 Betroffenen rund um die Uhr qualifizierte Beratung und Hilfsangebote.

MM/ans (Foto: Frauen helfen Frauen in Not e. V.)