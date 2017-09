AfD – Rechte Partei im deutschen Bundestag?

Die „Alternative für Deutschland“ wird für Demokraten nicht erst seit gestern zum Problem. Aber wie damit umgehen? Morgen gibt es dazu eine Diskussion im Konstanzer Café Mondial.

Die „Alternative für Deutschland“ zieht aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Bundestag ein. Bei aktuellen Umfragen liegt sie bei acht bis zehn Prozent und trotz aller vermuteten „Zerlegungsszenarien“ scheint sie fest in der Parteienlandschaft verankert. Rassismus, Nationalismus, Sozialchauvinismus, konservatives Rollback und offene Verbindung in ein radikales, rechtes Spektrum: Mit der AfD formiert sich ein neues rechtes Projekt. Wie umgehen damit?

In einem kurzen Input stellt Hannah Eberle die verschiedenen Strömungen der AfD sowie die (potentielle) Wählerschaft vor. Anschließend werden unterschiedliche Strategiemöglichkeiten, Bündnisorientierung und antifaschistischer Widerstand diskutiert.

MM

Wann? Donnerstag, 7. September, 19 Uhr

Wo? Café Mondial, Zum Hussenstein 12, Konstanz

Der Vortrag ist organisiert von Input Konstanz und dem Konstanzer Aktionsbündnis gegen die AfD.