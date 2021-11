Zum zweiten Mal gibt es den Postkarten-Adventskalender von 24 Konstanzer Künstlerinnen. „Jeden Tag eine Postkarte betrachten, jeden Tag eine Künstlerin entdecken“ ist dabei das Motto. Verpackt ist das Ganze in einem glitzernden Umschlag, der beim Verschenken und Selberschenken Freude macht.

Die Idee zu diesem Projekt kommt von der Kulturjournalistin Veronika Fischer (die seemoz-LeserInnen bestens bekannt ist). Im Jahr 2019 hat sie ein Event ins Leben gerufen, um ihr Netzwerk zusammenzubringen: das Vestival! Über sechzig Frauen waren an diesem Tag im Neuwerk zusammen, zu Gesprächen und Aktionen. „Als Journalistin kenne ich einfach sehr viele Leute hier in der Konstanzer Kulturszene und komme in ihre Ateliers und Werkstätten. Irgendwann habe ich aber festgestellt, dass viele sich untereinander gar nicht kennen und so kam die Idee fürs Vestival“, erzählt Fischer.

Beim Aufstellen der Gästeliste ist ihr dann aufgefallen, dass sich fast nur Frauen in ihrem Netzwerk befinden, und da es ihrer Meinung nach immer noch viel zu viele Ungerechtigkeiten gibt (Gender-Pay-Gap, Care-Gap, etc. pp.) war es ihr ein Anliegen, dass Frauen sich zusammenschließen, unterstützen und vernetzen. Das Event war ein Erfolg und sollte auch ins nächste Jahr getragen werden, doch dann kam – wie wir alle ahnen – die Pandemie, und somit ein Veranstaltungsstopp.

Um das Netzwerk trotzdem sichtbar zu machen, bat Fischer 24 der beteiligten Kulturschaffenden um eine Postkarte, die sie mit der Grafikerin Andrea Kiss zu einem Set zusammensetzte. Jede Künstlerin erhielt dann zehn dieser Sets, um die Postkarten in ihrem jeweiligen Netzwerk zu verteilen. Der Kalender war aber auch darüber hinaus gefragt und so konnten im vergangenen Jahr einige Sets käuflich erworben werden.

Um den Netzwerkgedanken zu stärken, gab jede Künstlerin ihren Platz weiter an eine befreundete Kunstschaffende, die ein Motiv für dieses Jahr gestalten durfte.

Und wieder sind 24 sehr bunte und vielfältige Postkarten zustande gekommen. Es gibt Lyrik, Tanz, Grafik, Zeichnungen, Malerei, Fotografie, Kunsthandwerk und Objekte. Eine große Bandbreite von Kunstformen wird also abgebildet. Die Künstlerinnen sind zum Teil bereits bekannt und leben von ihrer Arbeit, zum Teil aber auch noch im Studium oder am Beginn einer künstlerischen Karriere. Auch hier ist eine Vielfalt geboten.

So kann man nun im Advent jeden Tag eine neue Postkarte betrachten und auf der Rückseite über die Kontaktdaten der jeweiligen Künstlerin mehr von ihr und ihrer Arbeit erfahren. Die Sets gibt es für 15 Euro in ausgewählten Läden zu erhalten (Homburger&Hepp, Turm zur Katz, TAMTAM, Vetter Adler, Bling, Coffeefritz, NordicInterior, Kantine, Winterwildwuchs etc.) oder online zu bestellen: www.fronelle.de

Text: MM/red, Bilder: (c) Veronika Fischer