ADFC-Fahrradklima-Test endet bald

Der Fahrradklimatest 2022 des ADFC setzt zum Endspurt an: Noch bis 30.11. können Radelnde die Fahrrad(un)freundlichkeit ihrer Kommune bewerten. Nachdem Konstanz bei den letzten beiden Umfragen sehr gut abschnitt, sieht es in diesem Jahr erneut nach rekordverdächtigen TeilnehmerInnenzahlen aus. Ähnlich rege ist die Teilnahme in Allensbach, Radolfzell und Singen.

Noch bis zum 30. November läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test. Dabei bewerten hunderttausende Menschen aus ganz Deutschland, wie gut das Radfahren in ihren Orten funktioniert. In Baden-Württemberg haben bereits rund 27.000 Bürger*innen abgestimmt – bundesweit sind es über 200.000. Der Test 2022, der zehnte seiner Art, läuft noch bis zum 30. November. Der veranstaltende ADFC bewirbt diese Initiative als „eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit“.

Rekordbeteiligung absehbar

In Konstanz sieht es derzeit nach einer rekordverdächtigen Abstimmung aus: Nahmen im Jahr 2020 noch 453 KonstanzerInnen am letzten Test teil, so sind es in diesem Jahr bereits 521, was 61 Teilnehmer*innen pro 10.000 Einwohner entspricht. Auch im fahrradverrückten Allensbach (81/10.000 Einwohner), in Radolfzell (29/10.000 Einwohner) und in Singen (50/10.000 Einwohner) wurde die Mindestanzahl an Antworten bereits erreicht, ohne die eine Gemeinde nicht in die Schlusswertung kommt. Alle anderen Gemeinden im Landkreis werden es voraussichtlich nicht schaffen, weil bis zum Teilnahmeschluss deutlich weniger als 50 Antworten eingehen dürften. Den Zwischenstand einzelner Kommunen finden Sie hier.

Teilnahme bis 30.11.

Die Teilnahme ist anonym per Internet möglich und soll den Verantwortlichen wichtige Hinweise geben, was sich in ihrer Stadt verbessern lässt und wie die bisherigen Maßnahmen beim radelnden Volk ankommen. Angesichts der relativ hohen TeilnehmerInnenzahlen dürften die Ergebnisse zumindest in den größeren Kommunen Stimmungstrends durchaus verlässlich widerspiegeln. Die Ergebnisse werden jedenfalls im Frühjahr 2023 vorgestellt.

Die Fragen lassen sich in etwa 10 Minuten beantworten, machen Sie dabei aus Ihrem Herzen bloß keine Mördergrube! Hier können Sie am Test teilnehmen.

Text: MM/red, Bild: O. Pugliese