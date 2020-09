(red) Uli Burchardt will am 27. September für eine zweite Amtszeit ins Rathaus einziehen. Einige JungwählerInnen haben die Versprechen, mit denen das Stadtoberhaupt vor acht Jahren den Wahlsieg schaffte, einem Faktencheck unterzogen. Die Ergebnisse ihrer Recherchen zur seitdem von Burchardt verantworteten Stadtpolitik stellen sie in einem sehenswerten Video vor. Für den CDU-Bewerber fallen sie vernichtend aus. Sehen Sie selbst.

(Foto: Screenshot #keinuli2020)