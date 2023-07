Abschiebung von Alieu Ceesay stoppen!

Die geplante Abschiebung von Alieu Ceesay, der vor wenigen Tagen noch auf der Bühne der Spiegelhalle stand und seit vorgestern in Abschiebehaft sitzt, stößt auf breite Ablehnung. Am Montag findet um 18:00 Uhr eine Kundgebung auf der Marktstätte statt.

Hier ein erster Protest verschiedener Institutionen und Organisationen:

Wir vom Theater Konstanz, von Hope Human Rights e.V., Café Mondial, 83 integriert, save me, der Stabsstelle Konstanz International und der Stadt Konstanz sowie viele weitere Institutionen und Personen sind fassungslos bezüglich der Nachricht, dass sich der junge Schauspieler und Tänzer Alieu Ceesay seit dem gestrigen Morgen in Abschiebehaft befindet, nachdem er noch am Vorabend in der Spiegelhalle des jungen Theater Konstanz auf der Bühne stand.

Er ist ein unersetzbares Mitglied des Ensembles „Interkulturelles Tanztheater“, welches das Projekt „I want to believe …“ unter der Leitung von Tanja Jäckel realisiert hat (Premiere: 14. Juli 2023). Das Projekt wurde von mehreren der oben aufgeführten Institutionen initiiert. Im Bühnenstück „I want to believe …” steht Alieu Ceesay an der Bühnenrampe, blickt das Publikum direkt an und sagt den Satz: „If I‘m falling, will you catch me?“ Was gerade erst – zuletzt in der Vorstellung am 19. Juli in der Konstanzer Spiegelhalle – 180 Zuschauer*innen zutiefst berührt hat, kommt uns allen heute wie Hohn vor.

Alieu Ceesay ist nicht nur ein wichtiger Teilnehmer an dem Projekt, sondern auch ein Freund, ein Künstler, ein Auszubildender (Blechnerei Gogolin e.K. in Singen) und nicht zuletzt ein bereicherndes Mitglied für unsere Konstanzer Stadtgesellschaft. Wir sind schockiert! Daher versuchen wir alles uns Mögliche zu tun, damit Alieu Ceesay hier in Konstanz bleiben kann. Wir bitten sowohl die Ausländerbehörde des Landkreises Konstanz als auch das Regierungspräsidium um einen sofortigen Stopp der Abschiebung Alieu Ceesays.

Eine Kundgebung gegen die Abschiebung von Alieu Ceesay findet am Montag, dem 24. Juli 2023, um 18:00 Uhr auf der Marktstätte in Konstanz statt.

Text & Bild: Alieu Ceesay auf der Bühne, aufgenommen von Chris Danneffel