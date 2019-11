Aberkennung führt zur Umbenennung!

Am 26. 9. 2019 hat der Konstanzer Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, Conrad Gröber, Franz Knapp und Paul von Hindenburg wegen ihrer Kooperation mit dem Nationalsozialismus die Ehrenbürgerwürde zu entziehen. Noch immer aber gibt es Straßen, die deren Namen tragen. Für viele ein untragbarer Zustand. Meint auch unser Kommentator, der vehement fordert, nun auch die betreffenden Straßen schnellstmöglich umzubenennen.

Die Sachlage ist ganz eindeutig: Historiker haben bewiesen, dass Conrad Gröber und Franz Knapp nicht nur Mitläufer waren, sondern aktiv in der Zeit des Nationalsozialismus gewirkt und agitiert haben. Gröber trug seinen Spitznamen „der braune Conrad“ zu Recht. Prof. Burchardt, Prof. Klöckler und Dr. Engelsing berichteten im Gemeinderat von Ihren Forschungsergebnissen zu den genannten Persönlichkeiten und rieten dem Rat, die Ehrenbürgerwürden abzuerkennen.

So sind Knapp und Gröber natürlich auch der Ehre von Straßen, die nach ihnen benannt wurden, nicht wert. Die Straßenbenennungskommission hat sich daher in Kenntnis der Gutachten schon längst für eine Umbenennung der Conrad-Gröber-Straße, der Franz-Knapp-Passage und auch der Hindenburgstraße ausgesprochen.

Der nächste Schritt muss nun sein, den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Gewerbetreibenden zu erklären, warum die für sie leider unbequeme Umbenennung nötig ist. In der heutigen Zeit, wo aus dem braunen Mief der Nachkriegsjahre wieder dumpf dröhnendes Gebrüll geworden ist, gilt es, klare Zeichen zu setzen – auch bei den Straßennamen.

Unsere liberale Gesellschaft muss zeigen, dass sie um ihre Grundwerte kämpft, dass sie sich nicht einschüchtern lässt vom wieder auftauchenden Geist aus „tausend Jahren“ und dass sie jederzeit bereit ist, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Wir müssen froh sein, dass mit dem Neubau und der Eröffnung der Synagoge wieder jüdisches Leben an exponierter Stelle in unserer Stadt sichtbar wird – nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem unsere Eltern und Großeltern einst den Vorgängerbau zerstört hatten. Da ist bei uns kein Platz mehr für Franz-Knapp-Passagen und Conrad-Gröber-Straßen.

Anselm Venedey, Stadtrat FWK (Freie Wähler Konstanz)