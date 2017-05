Ab 17. Mai wird am Rheinsteig gebuddelt

Erster Bauabschnitt des C-Konzepts – 2,7 Millionen Euro investiert – Sperrung später auch in der Unteren Laube – Parkplätze entfallen zeitweise – Bauarbeiten wohl bis Juni 2018.

In einer Woche schon geht es los: Der marode Rheinsteig, eine Hauptverkehrsader in der Konstanzer Innenstadt, wird saniert und umgebaut. Zukünftig werden die Fahrbahnen in beiden Richtungen nur noch einspurig sein – gewinnen wird der Fuß- und Radweg, der deutlich breiter und verschönert wird: 12 neue Bäume sollen gepflanzt werden, in deren Schatten mehrere Sitzbänke vorgesehen sind. 2,7 Millionen kostet die Maßnahme vollends.

Der erste Bauabschnitt dauert bis zum November 2017. Bis dahin werden Kanalarbeiten am Webersteig bis in den Rheinsteig hinein durchgeführt. Und ab 29.5. wird es dann richtig eng: Dann wird der Autoverkehr stadteinwärts einspurig über die am Rhein liegende Spur geführt – die Durchfahrt von der Unteren Laube ist dann nicht mehr möglich, auch die Einfahrt über die kleine Gasse in die Niederburg ist dann verbaut, Radfahrer und Fußgänger werden gänzlich vom Rheinsteig ausgeschlossen.

Der zweite Bauabschnitt schließt sich direkt im November an den ersten an, und die Bauarbeiten rücken an die Rheinseite, verrät Projektleiter Peter Martin, auch die Verkehrsführung wechselt dann auf die im ersten Bauabschnitt neu hergestellte Straßenseite, die Klostergasse als Einfallstor in die Niederburg kann dann wieder angefahren werden. In diesem Bauabschnitt ist jedoch auch die Untere Laube betroffen – bis zur Einmündung Gartenstraße bleiben die rechten Spuren für Kanalarbeiten gesperrt, der vom Rheinsteig kommende Autoverkehr wird auf der Seite der Niederburg über die Laube geführt und wechselt die Spur erst wieder auf Höhe der AOK. Die Parkplätze auf dem Mittelstreifen der Laube entfallen dann vorübergehend.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Für Schulbusse wird eine Ersatzhaltestelle in der Gartenstraße eingerichtet und die Buslinie 5 fährt die Haltestellen Gartenstraße und Laube nicht mehr an. Die Stadtwerke wollen beizeiten über die Umleitung informieren.

Auch der Autoverkehr auf der Konzilstraße wird betroffen sein, denn ein Linksabbiegen in den Rheinsteig ist dann nicht mehr möglich. Die Verwaltung rät zu einer weiträumigen Umfahrung über die Europabrücke und die Gartenstraße – eine verständliche Ausschilderung wird derzeit vorbereitet.

Laut Zeitplan sollen die Arbeiten bis Juni 2018 dauern. Doch die Fachleute warnen schon jetzt: Sowohl die Witterung als auch die Archäologen können einen Strich durch den Zeitplan machen. Denn das Amt für Denkmalpflege begleitet die Bauarbeiten…Und wenn dann in diesem geschichtsträchtigen Straßenzug direkt am Rhein wertvolle Funde gemacht werden, müssen die erst gesichert werden. Und das kann dauern.

hpk