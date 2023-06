Ein kleines Instrument hat seinen großen Auftritt

Am Freitag und Samstag, 7./8. Juli, gibt es in Konstanz ein rauschendes Festival für ein unscheinbares Instrument, das hierzulande noch immer Seltenheitswert hat, für seine Fans aber Kultstatus besitzt. „Lake a Lele“ bringt zum Wochenende bereits zum siebten Mal die Ukulele groß heraus, eine kleine Gitarre, die es hierzulande irgendwie als das Instrument der Südsee ins öffentliche Bewusstsein geschafft hat. Bei diesem grandiosen Wetter ist sie damit genau der richtige Star für einige große Auftritte.

Elvis Presley tat es (in „Blue Hawaii“), Marilyn Monroe tat es, wenn auch viel bezaubernder (in „Some Like it Hot“), selbst Barack Obama konnte es nicht lassen (den Beweis sehen Sie hier) – sie alle ließen sich mit einer Ukulele ablichten. Nur Trump tat das nicht, erntete dafür prompt ein Shitstürmchen und wurde nicht wiedergewählt.

Wirklich verdenken kann man es all diesen Stars nicht, denn kein anderes Instrument steht derart für ein relaxtes Leben am weißen Strand unter Palmen, den Blick aufs smaragdblaue Meer gerichtet, auf einen Punkt irgendwo weit hinter dem Horizont des angstbesetzten, stressigen Alltags. Schon ein altdeutscher Schlagertroubadour reimte ganz verzückt:

Wenn die Ukulele singt,

flüstern Palmen lüstern,

und zum Schluss

fällt die Kokosnuss.

Eine Spätgeborene

Es gibt Instrumente, die es schon immer gab, wie etwa die Flöten, währende andere Instrumente noch gar nicht so alt sind, zumindest nicht in ihrer heutigen Form: Das Saxophon etwa, übrigens entgegen landläufiger Meinung ein Holzblasinstrument, wurde von Herrn Sax im Jahre des Herrn 1840 erschaffen. Ähnlich erging es (laut Wikipedia) der Ukulele, was so viel heißt wie „hüpfender Floh“: Sie soll sich aus einem 1879 nach Hawaii eingeschleppten portugiesischen Instrument entwickelt haben, wie es bis heute auch in der teils anbetungswürdigen Música Popular Brasileira verwendet wird.

Diesem Instrument nun haben sich die Mitglieder des Ukulelenclubs Konstanz e. V. verschrieben, und am zweiten Juli-Freitag und -Samstag gibt es gleich mehrere Gelegenheiten, ihre Leidenschaft zu teilen bzw. kennenzulernen.

Los geht’s am Freitag, 7. Juli, mit der „Open-Mic Night“ im „Le Sud“, wo ab 19 Uhr Ukulelenspieler bei Kurzauftritten ihr Können zeigen.

Am Samstag, dem 8. Juli, finden ab 11 Uhr verschiedene Workshops statt, sowohl für die Ukulele als auch für Hulatanz. Die Workshops richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene. „Hula“ bedeutet „viel Sonne“ und ist der traditionelle Tanz aus Hawaii. Im hawaiianischen Tanz werden die Geschichten von „Aloha“, was „bedingungslose Liebe“ bedeutet, der Mythen, der Natur und des Lebens erzählt. Dieser Tanz kann von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter getanzt werden, und wer seine Beine nicht mehr gut bewegen kann, der erzählt die Geschichten halt mit den Händen. Hula ist eine Lebensart: Wer diesen Tanz regelmäßig trainiert, erfährt Freude aus sich heraus. Der Tanz öffnet das Herz, für den Tanzenden selbst und die Mitmenschen. Er zaubert ein Lächeln ins Gesicht und ins Herz.

Ukulelen starten im Stadtgarten

Der Abschluss des Festivals am Samstag dürfte für viele Mitwirkende und ZuhörerInnen auch der Höhepunkt werden: Ein Konzertmarathon in der Konzertmuschel des Stadtgartens von 14:55 Uhr bis in die frühen Abendstunden. Dem Ukulelenclub Konstanz ist es gelungen, ein interessantes und abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zu bringen. Es zeigt die musikalische Vielfalt der Ukulele in einem bunten Mix verschiedenster Stilrichtungen – natürlich fehlen auch typisch hawaiianische Klänge nicht. Es gibt genügend Sitzmöglichkeiten, und auf dem Rasen bietet sich immer ein Plätzchen, um bei einem Picknick der Musik zu lauschen. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.

Zum Finale ist ein Auftritt aller Teilnehmer sowie interessierter Ukulelenspieler aus dem Publikum geplant – das ist die „Lake a Lele All-Star-Band“.

Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie hier.

Programm

07.07.2023

ab 19:00 Uhr Open-Mic Night im „Le Sud“, Anmeldung hier. Hier bekommen Musiker*innen die Gelegenheit, sich mit einem kurzen Auftritt zu präsentieren. Ob ein oder mehrere Lieder ist vollkommen egal. Der Auftritt sollte allerdings nicht länger als 15 Minuten dauern. Ob alleine, oder mit dem Publikum (z. B. Textblätter austeilen oder den sicher anwesenden Ukulelespieler*innen Akkordblätter in die Hand drücken) – alles ist erlaubt. Wichtig ist nur, dass die Ukulele eine Rolle spielt.

08.07.2023

ab 11:00 Uhr finden verschiedene Workshops statt, Einzelheiten und Anmeldung hier.

ab 14:55 Uhr gibt es ein großes Bühnenprogramm in der Konzertmuschel im Stadtgarten Konstanz:

– 14:55 Uhr Eröffnungschant Hulaschule „Aloha hehele kahawai“

– 15:00 Uhr Ukulele Harmonists (Waldachtal)

– 16:00 Uhr Jukulelia & the Schrummlakabumbum Crew (CH-Weinfelden)

– 17:00 Uhr Acoustic Department (Konstanz)

– 17:45 Uhr Hulaschule „Aloha hehele kahawai“ (CH-Tägerwilen)

– 18:15 Uhr Ivy von Kuku Ukulele (Überlingen)

– 19:10 Uhr Lake a Lele All-Star-Band

ab 18:45 Uhr werden die Tombola-Gewinner gezogen

ab 19:30 Uhr geht die Aftershowparty in der „Hafenhalle“ über die Bühne

Text: MM/red

Bild: Denniz Futalan auf Pexels