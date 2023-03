Premiere für junge Musiker*innen

Irgendwann nach jahrelangem Üben trennt sich die Spreu vom Weizen, und einige der zahlreichen jungen Musiker*innen, die an der Musikschule lernen, absolvieren ihre ersten Auftritte. Am Sonntag ist es so weit, dann zeigen sieben angehende junge Stars, was sie auf ihrem Instrument draufhaben.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es die Begabtenklasse an der Musikschule Konstanz. Und seit Anfang des Jahres ist diese Form der Begabtenförderung der Musikschule durch das Land Baden-Württemberg zertifiziert, d.h. die Angebote in diesem Bereich wie auch die Teilnehmenden müssen eine Reihe von Qualitätskriterien erfüllen.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich diesen Anforderungen stellen, waren immer wieder in der Öffentlichkeit bei unterschiedlichen Anlässen zu hören. Allerdings präsentiert sich die Begabtenklasse der Musikschule mit diesem Konzert unter dem Titel ‚Premiere‘ erstmals in einem eigenen Konzert der Öffentlichkeit. Es kommen Werke für Klavier solo, Streicher-Kammermusik und Bläsermusik zur Aufführung, alle Altersstufen der geförderten Schülerinnen und Schüler werden auftreten. Und auch viele aktuelle Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs ‚Jugend musiziert‘ werden bei dieser Gelegenheit zu hören sein. Stattfinden wird dies im besonderen Ambiente der Kulturbühne ‚geistreich‘ in St. Johann.

Konzert: Premiere – Begabtenklasse der Musikschule Konstanz

Wann: Sonntag, 12.03.2023, um 18 Uhr

Wo: Kulturbühne St. Johann, Brückengasse 1b, 78462 Konstanz

Veranstalter: Musikschule Konstanz

Karten: Eintritt frei – Spenden willkommen

Text: Medienmitteilung der Musikschule Konstanz, Bilder: Veranstalter, v.l.n.r. – obere Reihe: Sarina Tepel, Yunfei Li, Kirill Kisseljow, Maria Grishina; untere Reihe: Kai Gaupmann, Margarethe Wörner, Ben Balschbach, Mona Lisa Marschall, Simon Sandmann