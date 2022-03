Das Private ist politisch – Am Dienstag ist Frauentag

Rund 20 Veranstaltungen hat die Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz aus diesem Anlass wieder gemeinsam mit engagierten Einrichtungen und Initiativen organisiert. Die Reihe dauert zum 6. April. Und auch in Singen tut sich etwas.

Das Private ist politisch – diese feministische Weisheit ist nach wie vor aktuell. Daher haben die Konstanzer Frauengruppen sie zum Motto für den diesjährigen internationalen Frauentag am 8. März 2022 auserkoren. Die Themenpalette ist bunt: Es gibt Veranstaltungen zum Thema Gewalt an Frauen, zu Frauen in der Politik, zum Schutz vor digitaler Gewalt, zum Thema Mutterschaft, zum Energiemanagement und zum Coming-Out. Außerdem stehen Kulturveranstaltungen auf dem Programm. Ein weiteres Highlight wird Anfang April die Lesung mit Petra Gerster und Christian Nürnberger, die in Konstanz ihr neues Buch „Vermintes Gelände“ zur Debatte um gendergerechte Sprache vorstellen.

Einige Veranstaltungen finden in Präsenz statt, dafür gelten die jeweiligen Corona-Bedingungen. Pandemiebedingt kann es zu kurzfristigen Programmänderungen kommen, daher beachten Sie bitte die aktuellen Meldungen hier auf der Homepage der Chancengleichheitsstelle, auf der Sie auch den Flyer mit dem Gesamtprogramm herunterladen können.

Hier eine kleine Auswahl an Events. Beachten Sie die jeweiligen Regelungen zur Voranmeldung insbesondere für Online-Veranstaltungen.

Frauentag international

Das Konstanzer Solidaritätsbündnis Rojava zeigt eine Ausstellung zur gesellschaftlichen Situation und zur Frauenbewegung in Nordostsyrien (Rojava): „Die Frauen, Die den IS besiegten – Hintergründe zur Feministischen Freiheitsbewegung in Rojava“. Es besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Frauen aus der Region und zu einem gemeinsamen Essen.

Wann: So, 6.3., 10.00 bis 13.00 Uhr. Wo: Treffpunkt Petershausen. Wer: Konstanzer Solidaritätsbündnis Rojava. Wie: Anmeldung unter solidaritaet@posteo.de

Mütter I

Muttersein ist nicht nur eine sehr persönliche und biografisch geprägte Angelegenheit, sondern immer auch eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse und Rollenbilder. Vor dem Hintergrund jahrhundertealter patriarchalischer und kapitalistischer Strukturen führt dies immer noch zu einer – oft unbewussten – Abwertung und finanziellen Ausbeutung des Mutterseins, nicht zuletzt durch die Betroffenen selbst. Der Vortrag „Ich will nicht nur Mutter sein – Mutterschaft im Kontext von gesellschaftlichen Verhältnissen und Rollenbildern“ will diese Dynamiken bewusst machen und wirbt für mehr Wertschätzung, Selbstfürsorge und Solidarität unter Müttern.

Wann: Mi., 9.3., 19.30 Uhr. Wo: Online. Wer: Dr. Inga Oberzaucher-Tölke, Diplom-Pädagogin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin i. A., SkF Konstanz e. V. Beratungsstelle für werdende Eltern und Eltern mit kleinen Kindern. Wie: Anmeldung unter beratung@skf-konstanz.de, der Einladungslink wird zugesandt.

Coming-In & Coming-Out

Komm ins Bella, sei willkommen im Kreise lesbischer Frauen*, thematisiere Dein (vergangenes, zukünftiges, mögliches oder alltägliches) Coming-Out und/oder nutze die Chance zum Coming-In mit Dir selbst, wenn die Gespräche ausschweifen und bunt werden.

Wann: Do., 10.3., 19.00 Uhr. Wo: Oberlohnstr. 3 (im Neuwerk). Wer: belladonna, Frauen & Kultur e. V. Wie: Anmeldung bis 9. März unter info@belladonna-konstanz.de.

Mütter II

Die letzten zwei Jahre unseres Lebens waren geprägt von der COVID-10 Pandemie. Die damit verbundenen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirk(t)en sich darauf aus, wie wir leben und arbeiten und wie wir unsere sozialen Beziehungen gestalten können. Dies gilt nicht nur, aber in einem besonderen Maße für (berufstätige) Mütter. Diese stehen im Fokus des Vortrages. Welche Auswirkungen hatten die Maßnahmen auf sie und welche weiterreichenden Folgen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau sind zu erwarten?

Wann: 24.3., 13.00-14.30 Uhr. Wo: Online. Wer: Prof. Dr. Axinja Hachfeld, Universität Konstanz. Wie: Anmeldung unter julika.funk@konstanz.de bis zum 20.03.2022, ein Zoom-Link wird Ihnen dann zugeschickt.

„Sufragette“ im Cineplex Singen

Seit ihrem siebten Lebensjahr arbeitet Maud Watts in einer Wäscherei in London. Inzwischen ist sie verheiratet und Mutter und stellt ihr Leben nicht in Frage. Eines Tages gerät sie in einen Aufstand der Suffragetten, die für das Wahlrecht für Frauen kämpfen. Unter dem Einfluss ihrer Freundinnen und der charismatischen Suffragetten-Anführerin Emmeline Pankhurst schließt Maud sich der zunehmend militanten Bewegung an. Dabei setzt sie nicht nur Job und Familie, sondern auch ihr Leben aufs Spiel …

Wann: Di. 8.3., 19.45 Uhr. Wo: Cineplex Singen. Wie: Der Eintritt inkl. Sekt beträgt 6 Euro.