Der Klang im Raum (wo eigentlich sonst?)

Es ist mal wieder höchste Zeit für ein Konzert, das durchs Ohr direkt ins Hirn (und vielleicht sogar noch ein wenig weiter) dringt. Am Sonntag ist es so weit: Neue Musik in einer gar nicht so richtig alten Kirche, der Holzkirche an der Mainaustraße beim Krankenhaus. Es spielt das Sonemus Trio.Das Programm »Focus« konzentriert sich ganz auf das Verhalten des Klangs im Raum. Damit möchte das Sonemus Trio einen Fokus auf das Hören erzielen: eine Einkehr, weg von optischer Ablenkung, hin zu einem tiefen Hörerlebnis. In der Akustik der Pauluskirche wird dies besonders zur Geltung kommen.

Die ausgewählten Stücke sind ganz unterschiedlichen Charakters. Einerseits erklingen mit dem Element Stille arbeitende Werke wie » … als …I« von Marc Andre, als auch solche hochexplosiven Charakters und ausgezeichnet durch eine hohe Klangdichte, wie »Fterá« von Yann Robins. Ganz speziell für das Konzert in Konstanz wird das Sonemus Trio Kleinehandings neue Version von seinem Stück »gefasst frei« uraufführen.

Das enge Zusammenarbeiten mit beauftragten KomponistInnen ist zum Markenzeichen des Trios geworden: so wird auch das nächste neue Werk von Helga Arias (*1984) im Beisein der Komponistin entstehen. Um mithilfe der Stille erzeugte Strukturen und um Kommunikation geht es in diesem Auftragswerk des Sonemus Trio.

»Die Stille ist eine der zerbrechlichsten Qualitäten der Musik und doch eine der kraftvollsten, weil sie sowohl im Publikum als auch im Interpreten Entspannung und Spannung erzeugen kann. Das Konzept dieses Stückes besteht darin, Interaktionen zwischen den drei Musikern um ein intimes und persönliches Konzept der Stille herum zu artikulieren, das über das Verhalten der Gruppe als Ensemble hinausgeht.« (Helga Arias)

Bereits Anfang 2019 beeindruckte übrigens das Sonemus Trio mit seinem Programm »Assonance – Resonance« mit Werken von Jarrell, Bianchi und Lachenmann das HighNoon-Publikum.

»High Noon Musik 2000+« – seit 2010 feste Konzertreihe in Konstanz – hat sich zur Aufgabe gesetzt, zeitgenössische Kammermusik in einem regelmäßig wiederkehrenden und ansprechenden Rahmen zu präsentieren. Darüber hinaus stellt das Format ein Experimentierfeld für professionelle Musiker des Bodenseeraumes dar. Initiator ist der Schlagzeuger und Komponist Ralf Kleinehanding.

www.highnoonmusik.de

Wer: Sonemus Trio, als da sind Azra Ramić: Klarinette, Bassklarinette, Esther Saladin: Violoncello, Gilles Grimaître: Klavier. Was: Konzert »Focus«. Wann: 6. März 2022, 17.00 Uhr. Wo: Ev. Pauluskirche Konstanz, Mainaustr. 31, Konstanz. Wofür: Eintritt: 10 € / 6 € ermäßigt, Kein Vorverkauf, keine Reservierung, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Was noch: Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Wer noch: HighNoon – Freunde Neuer Musik e.V.

Text: MM/red, Foto: Veranstalter