Franco Manzecchi (1931-1979)

Der international tätige Jazz-Schlagzeuger Franco Manzecchi, der am 10. September vor 90 Jahren geboren wurde, war 1978 maßgeblich an der Gründung des Konstanzer Jazzclubs beteiligt . Zuvor lebte der gebürtige Italiener 20 Jahre in Paris und arbeitete mit allem, was Rang und Namen hatte: Chet Baker, Dexter Gordon, Quincy Jones, Eric Dolphy, Bud Powell, Stephane Grappelli, Memphis Slim und vielen mehr. An seinem 90. Geburtstag gibt es jetzt ein Konzert zu seinen Ehren im Kulturzentrum am Münster.

Franco Manzecchi brachte in den siebziger Jahren einen ungeahnten Hauch von großer Jazzwelt nach Konstanz, denn er hatte in seinen Jahrzehnten in Paris mit vielen ganz großen Stars der internationalen Jazzszene zusammengearbeitet. Als sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, kam er 1977 nach Konstanz und wurde zu einem Gründungsmitglied des hiesigen Jazzclubs, der in der „Seekuh“ für ein lebendiges Musikleben im damals ziemlich verschlafenen Konstanz sorgte. Franco Manzecchi starb bereits im März 1979, aber als Ehrenmitglied des Jazzclubs und wichtiger Impulsgeber für die Konstanzer Musikszene bleibt er unvergessen.

Ihm zu Ehren gibt es am 10.09.2021, seinem 90. Geburtstag, ein Konzert und eine kleine Feier im Rahmen von Patrick Manzecchis Reihe „Jazz im Kulturzentrum“, einer Kooperation zwischen der Stadt und dem Jazzclub Konstanz. Geboten werden Originalaufnahmen verschiedener Radio- und TV-Sendungen, und auch einige ehemalige Musikerkollegen haben sich zu einer Jam Session angemeldet. Außerdem erscheint zu diesem Anlass eine neue CD mit einem Konzert, das am 11. November 1978, kurz vor der Gründung des Jazzclubs, in der „Seekuh“ mitgeschnitten wurde. Zu hören sind Franco Manzecchi (Schlagzeug), Francis David (Piano), Ghislain Muller (Vibrafon) und Georges Cohen (Kontrabass). Sie widmen sich einigen hochkarätigen Klassikern der Moderne, von Joseph Kosmas unverwüstlichen „Autumn Leaves“ bis hin zu Kompositionen von Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Miles Davis und Thelonious Monk, der, das vergesse man bei diesem Zeitsprung nicht, damals noch lebte und keinesfalls wie heute als ein Säulenheiliger der Musik des 20. Jahrhunderts verehrt wurde.

Uwe Ladwig, dessen Buch „Geschichte des Jazz in Konstanz“ das Standardwerk zum Thema ist, nennt diese Tonaufnahme ein „jazzarchäologisches Kleinod. Nach dem hier präsentierten Ausschnitt aus dem Initial-Konzert für die Gründung des Seekuh-Jazz-Clubs bestritt Franco Manzecchi mit dem Pianisten Philippe Baudoin und dem Seekuh-Mitbetreiber und Amateur-Bassisten Uli Körner auch das erste reguläre Club-Konzert am 10. Dezember 1978 in der legendären Szene-Kneipe. Die Aufnahmen selbst wurden behutsam von einer 43 Jahre alten Musikkassette restauriert und zusammengestellt – etwaige technische Unzulänglichkeiten sind also authentisch und in diesem Sinne als charmant zu betrachten.“

Als Dankeschön erhalten BesucherInnen eine dieser frisch produzierten CDs mit den Aufnahmen von Franco Manzecchi aus der Konstanzer Seekuh – an der Seite von Francis David, Ghislain Muller und Georges Cohen. Im reich bebilderten 24-seitigen Booklet kommen Musiker wie Bernd Konrad, Jürgen Waidele, Francis David, Uwe Ladwig und Francos Sohn Patrick Manzecchi nebst weiteren Zeitzeugen zu Wort. Die CD ist danach bei Patrick Manzecchi und beim Jazzclub erhältlich: mail@manzecchi.de und info@jazzclub-Konstanz.de.

Was? Franco Manzecchi (1931-1979) – Wir erinnern an einen großen Musiker. Wer: Überraschung! Wann: Freitag, 10.09.2021, 20:00 Uhr. Wo: Kulturzentrum am Münster, Wolkensteinsaal, Wessenbergstr. 43. Wofür: Eintritt: 15 €, 12 € ermäßigt, 10 € Mitglieder, Begrüßungsgetränk gratis. Wie: Anmeldung erforderlich unter Tel. 0049-7531-52639 oder Mail an info@jazzclub-konstanz.de , es gilt Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Text: MM/red (Bilder privat; oben: Franco Manzecchi 1978 in der Seekuh; Mitte Franco Manzecchi und Dizzy Gillespie 1978; Miles Davis, Franco Manzecchi, Lucky Thompson 1960 in Paris)

