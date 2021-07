70 Jahre DFV Konstanz: Jubiläumsfeier im Bürgersaal

Mit einem bunten Programm begeht die Deutsch-Französische Vereinigung (DFV) Konstanz im Juli ihr 70-jähriges Vereinsju-biläum im Bürgersaal. Vom 12. bis 25. Juli gibt es Vorträge und Lesungen, Themenabende, Stadtführungen sowie verschiedene Ausstellungen. Mit der Jubiläumsfeier will sich die Vereinigung der Öffentlichkeit präsentieren und durch kulturelle und historische Veranstaltungen weitere Bürgerinnen und Bürger für sich begeistern.

Am 2. Februar 1950 wurde im ehemaligen Europahaus in der Mainaustraße die Deutsch-Französische Vereinigung (DFV) Konstanz gegründet. Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgten 154 KonstanzerInnen der Einladung zum Gründungstreffen. Als Vereinszweck wurde „die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens, vor allem auch durch eine engere persönliche Berührung der Franzosen und Deutschen sowie der Angehörigen anderer Nationen, die in Konstanz und Umgebung leben oder sich dort vorübergehend aufhalten“ ins Vereinsregister eingetragen. Dieses Grundanliegen hat für die Vereinigung auch 2021 noch Gültigkeit.

Sieben Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Sieben Jahrzehnte, in denen die DFV gewachsen ist, Rückschläge erlitten hat, sich weiterentwickelt und erneuert hat. Als Meilensteine der Vereinsgeschichte seien hier nur kurz die 1960 geschlossene Städtepartnerschaft zwischen Konstanz und Fontainebleau, der Abzug der französischen Truppen aus Konstanz 1977, der Kauf eines eigenen Vereinsheims und die Erweiterung der Vereinigung um eine italienische und spanische Sektion genannt.

Heute ist die DFV mit rund 300 Mitgliedern unterschiedlicher Generationen die größte internationale kulturpolitische Vereinigung in Konstanz. Wie bereits zu Gründungszeiten umfasst das europäisch ausgerichtete Programm vielfältige Veranstaltungen mit gesellschaftlichen sowie kulturellen Schwerpunkten für Mitglieder und Interessierte.

2020 feierte die Vereinigung ihren 70. Geburtstag. Da groß angelegte Jubiläumsfeierlichkeiten letztes Jahr nicht möglich waren, findet das Vereinsjubiläum nun in diesem Jahr vom 12. bis 25. Juli im Konstanzer Bürgersaal statt.

In den beiden Jubiläumswochen wird es ein vielseitiges Programm geben: Schwerpunkte sind verschiedene Vorträge und Lesungen zu aktuellen, historischen und ökologischen Themen sowie Abende, die von den einzelnen Sektionen der DFV gestaltet werden. Außerdem zeigen drei spannende historische Stadtführungen die zahlreichen italienischen, spanischen und französischen Spuren in Konstanz. Während der Feierlichkeiten werden darüber hinaus fünf verschiedene Ausstellungen im Bürgersaal zu sehen sein.

Das gesamte Programm mit Terminen und Uhrzeiten kann auf der Website der DFV als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Text: Daniela Frey (Bilder: DFV)