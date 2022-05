19. Büchermarkt & Alles aus Papier

Die Initiative Niederburg Vital e.V. veranstaltet in Konstanz den größten Freiluft-Büchermarkt am Bodensee. Da bahnt sich bei vielen Begeisterung an, denn damit kann nun wieder der 19. Büchermarkt stattfinden – schon im Mai 2020 war er ursprünglich geplant. Laut der „Corona-Verordnung des Landes in der ab 3. April 2022 gültigen Fassung“ darf endlich wieder unbeschwert gestöbert werden, wie folgender Medienmitteilung zu entnehmen ist. Termin vormerken!

Am Samstag, 14.5., treffen sich auf dem Münsterplatz am Rande der Konstanzer Niederburg von 10 bis 17 Uhr FreundInnen antiquarischer Bücher, Leseratten moderner Literatur, EntdeckerInnen und Bibliophile, SammlerInnen von alten Ansichtskarten, Plakaten, Werbemarken, Zeitungen, Comics, Musiknoten, Grafiken sowie Liebhaber von Schallplatten, CDs und Schellack-Raritäten.

Private und caritative Anbieter, Antiquare und HändlerInnen laden auf dem Münsterplatz zum Bücherbummel ein. Das Angebot ist groß. Verkauft werden kann Alles aus Papier wie: Bücher, Comics, Zeitschriften, Sammelalben, Ansichtskarten, Plakate, Exlibris, Oblaten & Glanzbilder, Kataloge, Rechnungen, Reklamemarken, Bierdeckel, Briefmarken, Zigarrenbinden, Autogrammkarten, Musiknoten, Zeitschriften, Aufkleber, Grafik, Gemälde, Fotografien, Kalender, Spiele, Kartenspiele, Puzzle und auch Schallplatten, Musik-CDs sowie Hörbücher.

Das bunte Angebot des Büchermarktes sorgt für die ganz spezielle Atmosphäre und lockt Bücherfreunde diesseits und jenseits der Grenze an. Der Markt findet bei jedem Wetter statt, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Weitere Informationen unter: www.buechermarkt-konstanz.de

Text: Medienmitteilung

Bild: Wolfgang Starke