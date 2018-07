15 neue Stolpersteine werden verlegt

12.7. 18:30 Uhr

Treffpunkt mit Fahrrädern auf dem Schulhof des Humboldt-Gymnasiums Stolperstein-Fahrrad-Rundweg im Stadtteil Paradies

mit Petra Quintini Von den 225 in Konstanz verlegten Stolpersteinen (Stand Juli 2018) liegen etwa ein Drittel im Konstanzer Stadtteil Paradies. In diesem Stolpersteinrundweg werden für die unterschiedlichen Opfergruppen ausgewählte Verlegestellen aufgesucht und einzelne Biografien ausführlicher vorgestellt, die bei Stolpersteinführungen im Innenstadtbereich nicht berücksichtigt werden können. Damit auch etwas abseits gelegene Stolpersteine in dem kurzen Zeitraum besucht werden können, bieten wir diese Führung als „Fahrrad-Rundweg“ an. Es soll den zahlreichen vorwiegend jüdischen, aber auch politischen Opfern, Euthanasieopfern, Homosexuellen und Zeugen Jehovas gedacht werden, die zwischen 1933 und 1945 aus menschenverachtenden Gründen ausgegrenzt, entrechtet, in die Flucht oder in Gefangenschaft und Tod getriebenen worden sind.

(Die etwa 90-minütige Führung findet bei jedem Wetter statt.)