Zum 21. Mal: Jazz Downtown Konstanz

26 Konzerte in 26 Lokalen und ein Armband als Ticket zu vielfältigem Musikgenuss … Am Samstag, 5. Mai, ruft „Jazz Downtown Konstanz“ wieder zum musikalischen Bummel durch die Altstadt und zum Grooven für den guten Zweck. Denn der Gewinn des Benefizabends fließt direkt in die Arbeit des Hospiz Konstanz e.V. Bereits zum 21. Mal stellt der Hospizverein den beliebten Jazzabend auf die Beine.

Ein außergewöhnliches musikalisches Abenteuer bietet bereits um 19.30 Uhr das große Eröffnungskonzert im Konstanzer Münster, das das Bodensee-Saxophon-Quartett gemeinsam mit dem Männerchor des Hauses gestaltet. Unter dem Motto „Saxophon-Jazz trifft A-cappella-Pop“ sorgen die vier Saxophon-Virtuosen Bernd Konrad, Benjamin Engel, Ralph Brodmann und Alexander Bührer sowie der stimmgewaltige Chor unter Leitung von Steffen Schreyer im Münster für unerwartete Klänge und einen stimmungsvollen Start in den Abend.

Ab 21 Uhr greifen dann die Musiker in den 26 gastgebenden Lokalen zu ihren Instrumenten, und für die Gäste beginnt die süße Qual der Wahl. Von Jazz – mal straight, mal wild gecrossed – über Soul, Blues und Rock in allen erdenklichen Variationen bis zu Latin, Flamenco und kubanischem Son fächert sich die Stilpalette und bietet so garantiert für jeden Geschmack einige Highlights. Ein Eintrittsarmband gewährt Einlass zu allen Konzerten, die jeweils in vier Sets aufgeteilt immer zur vollen Stunde einen Ortswechsel ermöglichen. Denn es gibt viel zu entdecken!

Auf gleich sieben neue Formationen darf man in diesem Jahr gespannt sein. Mit ihrem ganz eigenen „21st Century Post-8bit Synth Pop Jazz“ verbinden die drei jungen Musiker von „Hinweis auf die Sonne“ im „Heinrich“ technisch versiert und mühelos Jazz mit neuer Musik und verschiedenen Spielarten des Pop. In der „Bar Helin“ steht mit „Feel Harmony“ und ihrem Zusammenspiel von elektronischen Beats und jazzigen Improvisationen an Saxophon und Klavier eine Uraufführung auf dem Programm.

In der Spitalkellerei gibt das Trio „Vadane“ sein Jazz-Downtown-Konstanz-Debut und swingt in instrumenteller Vielfalt zwischen Ost und West, während im Proberaum der Philharmonie mit „JMO“ ein weiteres multinationales Dreiergespann zwischen traditionellen und modernen Klängen aus Afrika, Europa und dem Orient wandelt.

Klassiker des Great American Songbook bieten „Veronica Joy Enz & Band“ in der „Brasserie Colette“ und im „La Grotta“ warten „Two Souls“ mit Rainer Apels rhythmisch-harmonischem Gitarrenspiel und dem unverwechselbaren und ausdrucksvollen Gesang von Elysa Kay (s. Foto) unter dem Motto „Music we love“ mit einem verheißungsvollen Mix aus Soul, Jazz, Swing und Rhythm ’n‘ Blues auf.

Heiter swingenden Straight Ahead Jazz versprechen dagegen der Konstanzer Schlagzeuger Patrick Manzecchi, die Stuttgarter Sängerin Anne Czichowsky und der Zürcher Klarinettist Simon Wyrsch, die im „Astoria-Saal“ erstmals gemeinsam auftreten.

Aber auch auf ein Wiedersehen mit lang vertrauten Jazz-Downtown-Konstanz-Bands wie Klaus Knöpfle und sein „Jazzcafé“ im „Old Mary’s Pub“, die „Certified Swamp Snakes“ in der „Schwarzen Katz“, die Bluesrocker von „Black Cat Bone“ im „Latinos“ oder „schwestergaby“ in der „Seekuh“ darf man sich freuen. Der junge Pianist Max Petersen lädt mit seinem Trio in der „Domschule“ auf eine Reise durch unerforschte Gebiete der amerikanischen Jazzgeschichte, „Mohamed Badawi & Band“ feiern im „Sedir“ den reinen Klang des Orients und jenseits der Grenze verbreiten „Malcolm Green & Band“ im Kreuzlinger „Hotel Six“ allerbeste Jazzlaune. Mit ihrem feurigen Latin-Gipsy laden „Los Criollos“ im „Café Selin“ zum Tanz und auch die Kuba-Combo „SON PA TI“ sorgt im „pano“ wieder für ausgelassene Stimmung.

MM

Eintrittspreise:

Vorverkauf (16 Euro) ab Samstag, 7. April, im Konstanzer Bücherschiff, Paradiesstr. 3, und im Hospiz Konstanz e. V., Talgartenstr. 2 (hier nur vormittags). Abendkasse (18 Euro) im Münster von 18.30 bis 19.30 Uhr und in den beteiligten Lokalen ab 19.30 Uhr.

Programmheft und weitere Informationen: www.jazz-downtown.de.