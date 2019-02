Was wird aus einer Gesellschaft, die ihre Zukunft aus den Augen verliert? Die ihre nachfolgenden Generationen vergisst? Die die Endlichkeit von Ressourcen ignoriert und sich um die Haftung drückt? Die „hörBAR“ im Konstanzer Gewölbekeller fragt nach der Bereitschaft, für unsere Lebensweise Verantwortung zu übernehmen. Zudem sollen Konstanzer Initiativen ihre Ideen vor stellen.



Seit einiger Zeit stellt die Konstanzer Initiative hörBAR politische Radiofeatures und deren MacherInnen vor, um anschließend mit dem Publikum zu diskutieren. Am 21. Februar geht es das Thema Verantwortung und Engagement: Wenn die Zukunft nichts anderes ist als die Verlängerung der Gegenwart – warum lebt die Gesellschaft dann noch immer so, als ob es keinerlei Verbindung gäbe zwischen heute und morgen? Was hält uns vom Handeln ab? Sind wir zu dumm, zu faul, zu resigniert oder zu vielbeschäftigt? Oder legt uns ein Mix aus Zynismus und Hedonismus lahm?

Die Münchner Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Gesche Piening fragt in ihrem Radiofeature „Heute mit beschränkter Haftung“ nach der Bereitschaft, für unsere Lebensweise Verantwortung zu übernehmen und den damit verbundenen Bequemlichkeitsverlust in Kauf zu nehmen. Ausgangspunkt für ihre Suche nach einer Antwort ist die Frage: Wer wollen wir persönlich, gesellschaftlich und politisch einmal gewesen sein?

Das Feature der preisgekrönten Autorin wurde mit dem Medienpreis der Kindernothilfe 2018 und dem Medienpreis des BVKJ 2018 ausgezeichnet und für den Alternativen Medienpreis 2018 nominiert. Im Anschluss an das Gespräch mit Piening gibt es für Konstanzer Initiativen die Gelegenheit, sich vorzustellen: Welche Initiative sucht noch Unterstützung? Wer hat eine gute Idee und braucht Verbündete? Menschen, die beschlossen haben, etwas zum Besseren zu verändern – in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft, Kultur und Politik – dürfen sich gerne bei Judith Zwick anmelden, die die hörBAR initiiert hat: info@raum3.info

Termin: 21. Februar 2019,Beginn: 19.30 Uhr. Ort: Gewölbekeller im Kulturzentrum am Münster, Konstanz. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Mehr Informationen über das hörBAR-Projekt bietet die Website von Judith Zwick. Kontakt: info@raum3.info