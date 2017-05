Derzeit stapeln sich die zehnjährigen Jubiläen auf heimischer Scholle meterdick. Kürzlich erst wurde in vielen Medien ausführlich daran erinnert, dass es die Kunstgrenze, deren künstlerischer und esoterischer Wert sich nicht allen erschließen mag, seit zehn Jahren gibt. Dann fiel den vergesslichen seemoz-Machern gerade noch rechtzeitig ihr Zehnjähriges ein und nun freuen sich Jazz-Freunde darüber, dass auch sie etwas zu feiern haben. Und zwar fett.

Anlass ist das zehnjährige Jubiläum der vom Kulturbüro der Stadt Konstanz geförderten Reihe „Jazz im Kulturzentrum“, in der so illustre Gäste wie Sheila Jordan, Scott Hamilton, Joo Kraus, David Friedman, Cornelius Claudio Kreusch, Richie Beirach, George Mraz und viele andere mehr in den zurückliegenden Jahren zu Gast waren. Damit des Jazzers Zunge auch weiterhin genüsslich schnalzt, steht zum Jubiläum folgendes Programm an:

Der Saxophonist Pee Wee Ellis und der Posaunist Fred Wesley sind berühmt für ihre Zusammenarbeit mit dem „Godfather of Soul“: James Brown höchstpersönlich! Als die legendären „J.B. Horns“ zeichnen sie für so manchen frühen James Brown-Hit verantwortlich, den sie zusammen mit dem Konstanzer Drummer Patrick Manzecchi und den Gebrüder Willy und Paul Amrod aufbieten werden. Soul and Jazz at its best! Die Party möge beginnen.

„The Amrod Brothers Band“: Paul Amrod, p/voc – Willi Amrod, b/voc – Ted Orr, g – Reinhard Stehle, g/voc – Benjamin Engel, as – Uli Binetsch, tb – Patrick Manzecchi, dr featuring „The new JB Horns“: Pee Wee Ellis, ts – Fred Wesley, tb – Gary Winters, tp

MM/hr

Di. 16. Mai, 20 Uhr, Kulturzentrum am Münster (D – Konstanz), Eintritt 18.- / 15.- €,

Reservierung: 07531-914 798, Infos: www.manzecchi.de