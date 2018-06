Zebras Sommer-Spar-Programm

Wer geht an heißen Sommernächten schon ins Kino? Entsprechend spärlich fällt das Juni-Programm im Konstanzer Zebra aus. Kurz vor der Freilichtsaison auch dieses Kinos werden dennoch drei spannende Produktionen gezeigt, die anzuschauen allemal lohnen dürfte.

Die Sanfte – Krotkaya

FRA/DEU/RUS/LTU/NLD/UKR/LVA. Originalversion mit deutschen Untertiteln

Ein Paket konnte nicht zugestellt werden und soll von der Absenderin am Postamt abgeholt werden, wofür auch noch eine kleine Aufwandsgebühr anfällt. Eine Unannehmlichkeit, die schon andeutet, mit welchen bürokratischen Schikanen die namenlose Sanfte pausenlos konfrontiert wird, als sie versucht, das Rätsel zu lösen: Warum kam das Paket nicht ans Ziel? Die Sendung galt dem Ehemann, der wegen eines Mordes, den er leugnet, in einem russischen Gefängnis sitzt. Da ihr niemand Auskunft geben kann, bricht die Frau kurzerhand nach Sibirien auf. Auf ihrer Reise ist sie konfrontiert mit einer Gesellschaft, die gar nicht mit sich im Reinen scheint, mit Menschenmassen in überfüllten Bussen und Bahnen, die nicht aufhören zu maulen und zu lästern. Angekommen, sieht sie sich den erniedrigenden Prozeduren einer kafkaesken Bürokratie ausgesetzt, die nur so strotzt vor sinnlosen Formalitäten, wuchernder Korruption und böswilligen Halunken.

Sergey Loznitsas Inszenierung (Foto) entfacht einen albtraumhaften Sog, der die Kritiker nach der Premiere in Cannes 2017 nicht mehr losließ. The Playlist urteilte: „Ein teuflisch komponiertes Stück Kunst, das Kino und Politik transzendiert.“

Spieltermine: Do., 21.6., 21 Uhr | Sa., 23.6., 20 Uhr | Mo., 25.6., 21:00 Uhr | Di., 26.6.18, 20 Uhr

Moonlight Madness: Sneak Preview

?? ??, ?? Min., Regie: ??, Mit: ??,??,?? Originalversion mit deutschen Untertiteln

Wer erinnert sich nicht an Wundertüten? Diese kleinen, bunten Umschläge aus Papier, gefüllt mit belanglosem Spielzeug und abgelaufenen Süßigkeiten, über die man sich als Kind wie wild gefreut hat? Oder Überraschungseier? Diese kleinen gelben Behälter, bei denen man in jedem siebten bisweilen ganz tolle Sammelobjekte, meistens aber ziemlich unspektakuläre Papppuzzles oder dämliche Autos zum Zusammenbauen finden konnte – umhüllt von leckerer Milchschokolade. Das SHIVERS-Team präsentiert diesen Monat das kinematographische Äquivalent zu diesen Kindheitsklassikern: Ein garantiert qualitativ hochwertiger Film vor deutschem Bundesstart, ein Catering, das sich sehen lassen kann und jede Menge Spaß erwarten die Zuschauer. Wie Forrest Gump schon treffend sagte: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was man kriegt.“

Spieltermin: Fr., 22.6., 21 Uhr

Felicitas Hoppe sagt

DEU/CHE 2016, 78 Min., Regie: Thomas Henke, Oliver Held

Felicitas Hoppe sagt: „Ich habe Zeit meines Lebens davon geträumt, die Kunst auf die leichte Schulter zu nehmen.“ In einem Film, der weder Künstlerporträt, noch Biographie ist, sondern ein langes Gespräch, haben sich Oliver Held und Thomas Henke mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe auf die Suche nach scheinbar einfachen Fragen begeben: Wie lebt man zwischen Gipfelsturm und möglichem Absturz, zwischen Traum und Tribut, zwischen Produktion und Reflexion, Selbstanschauung und Selbstvermarktung, zwischen Gesellschaft und Isolation? Lauter Fragen, die nicht auf Ergebnisse aus sind, sondern auf Antworten, die ihrerseits neue Fragen aufwerfen, die durch die Sprache der Bilder beleuchtet werden.

Im Anschluss an den Film steht Regisseur Thomas Henke für ein Publikumsgespräch zur Verfügung. Felicitas Hoppe selbst wird am Mittwoch, 27. Juni, um 19:30 Uhr im Kulturzentrum am Münster in der Veranstaltungs- und Gesprächsreihe AusLESE zu Gast sein – präsentiert von der Stadtbücherei Konstanz.

Spieltermin: So., 24.6., 20 Uhr

MM/hpk