Zebra steht Pate beim „Kino Terminus“

In einer Kreuzlinger Schule ist das „Kino Termi­nus“ entstanden – mit viel Engagement hat eine Schülergruppe dieses Projekt ge­­stemmt. Die Terminus-Gruppe will zusammen mit dem Zebra Kino ein grenz­über­schrei­ten­des Angebot mit interessanten Filmen für die Städte Kreuzlingen und Konstanz anbieten. Start und Premiere ist an diesem Freitag, 8. Dezember, mit einem US-Thriller. Hier zudem die Vorschau auf das sonstige Zebra-Programm in der Chérisy.

A GHOST STORY

USA 2017, 92 Min., Regie: David Lowery, Originalversion mit deutschen Untertiteln

A Ghost Story. Ein Titel, so simpel und doch so vieldeutig. Der perfekte Titel für einen Film, der einerseits die vielleicht simpelste Geschichte dieses Kinojahres erzählt. Der dabei aber gleichzeitig so vielschichtig und ambitioniert ist, dass einen sofort das Gefühl beschleicht, hier etwas ganz Großem beiwohnen zu dürfen. C (Casey Affleck) und M (Rooney Mara) leben ein normales Leben als Paar in einem Haus, aus dem sie eigentlich schon lange weg möchte. Er hingegen möchte bleiben. Dann stirbt C und erwacht wenig später als Geist wieder. Fortan verbringt er seine Zeit als stiller, unsichtbarer Beobachter in dem Haus, das ihn magisch anzuziehen scheint. Aus der Sicht des Geistes schweben wir ebenfalls als stille Beobachter durch die Zeit. Wir sehen Menschen kommen,gehen und die Veränderung, die mit den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten an uns vorbei zieht.

Spieltermine: Do., 7.12., 19:30 | Fr., 8.12., 21:45 | Sa., 9.12., 19 Uhr | So., 10.12., 21:45 | Mo., 11.12., 19 Uhr | Di., 12.12., 21:45 Uhr

DRAGON INN

TWN / HKG 1967, 111 Min., Kantonesische Originalversion mit deutschen Untertiteln

In der abgelegenen Herberge zum Drachentor kommt es zum Showdown. Nachdem der Regierungskritiker General Yu hingerichtet wurde, befindet sich seine Familie auf dem Weg ins Exil. Doch die kaiserlichen Schergen trachten auch ihnen nach dem Leben und stellen eine Falle. Können Yus verbliebene Anhänger seine Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen? Spannung, Intrigen und spektakuläre Kampfchoreographien zeichnen den taiwanesischen Klassiker „Dragon Inn“ aus. Der Film von Regisseur King Hu (A Touch of Zen) wirkte stilbildend für das in den 1960er Jahre Form annehmende Wuxia-Genre. Diese Spielart des Martial Arts Films zeichnet sich aus durch ein poetisches Zusammenspiel historischer chinesischer Settings, mystischen Schwertkampfhelden, prächtige Kostümierung und akrobatische Choreographien.

Spieltermine: Do., 7.12., 21:30 | So., 10.12.17, 16 Uhr | Mo., 11.12.17, 21 Uhr

ROB & BOB

Sonderveranstaltung | Weltpremiere | Stummfilm mit Live-Synchro

In einem Verhörraum, irgendwo im Universum. Rob, ehemaliger Space Detective, wird gerade vernommen. Gegenstand der Befragung ist eine Reise, die er gemeinsam mit seinem Partner Bob angetreten hatte. Ziel dieser Reise: die Erde. Ihre Mission: das UND zerstören, das unendliche Böse, das zwischen allen Dingen steht. Als Rob und Bob auf der Erde ankommen, finden sie alles verändert vor. Das Böse floriert. Max & Moritz sitzen in der Psychatrie. Witwe Bolte, die eine seltsame Verbindung zu Rob zu haben scheint, hat – in gemeinsamer Sache mit dem UND – die Weltherrschaft an sich gerissen. Der „Onkel“ ist zu einer dubiosen Gestalt mutiert und weckt düstere Assoziationen.

Was war auf dieser Reise passiert? Konnten die beiden das UND besiegen? Und warum ist Rob ohne seinen Partner von der Erde zurückgekehrt? Rob & Bob ist ein düster-trashiger Science Fiction Stummfilm über die Space Detectives Rob und Bob und das UND. Ein Space-Trip zwischen komischem Thriller und schrillem Märchen. Live mit dabei: die beiden Hauptdarsteller des Films und die Musiker, die den Film vor Ort mit Musik und Synchro begleiten.

Spieltermine: Fr., 8.12., 19:30 | Di., 12.12., 19:30 Uhr

NERVE

USA 2016, 96 Min., Regie: Henry Joost, Ariel Schulman; deutsche Synchronfassung

Im Sommer 2017 bezog die Ostschweizer Privatschulgruppe SBW ihre nagelneuen Räumlichkeiten im Talent Campus im Kreuzlinger Hafengebiet. Das Schulgebäude liegt beinahe auf der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Mit dem Einzug kamen neue Ideen auf, auch die Vision, ein grenzüberschreitendes Kino zu schaffen. Mit viel Leidenschaft für das Projekt hat eine Gruppe aus dem beruflichen Ausbildungsmodul der kaufmännisch-sportlichen Berufsausbildung (SportKV) ein einzigartiges Kinoangebot an der Grenze entworfen. Das „Kino Terminus“ wurde geboren. Der Name nimmt Bezug auf den Standort des Talent Campus, die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Terminus-Gruppe will dadurch zusammen mit dem Zebra Kino ein grenzüberschreitendes Angebot mit interessanten Filmen für die Städte Kreuzlingen und Konstanz anbieten.

Die Premiere von „Kino Terminus“ findet am 8.12. um 20 Uhr statt. Gezeigt wird der Film „Nerve“ (USA 2016, 96 Min. Foto), ein Thriller der Regisseure Henry Joost und Ariel Schulman. Filmstarts.de sagt: „Dank seines atemlosen Tempos und seiner zwei charismatischen Hauptdarsteller eine knackig-kurzweilige Thriller-Unterhaltung mit einigen bissigen, satirischen Untertönen. Spannende Hochgeschwindigkeits-Genreunterhaltung.“

Spieltermin: Fr., 8.12., 20:00 Uhr

Moonlight Madness: STIRB LANGSAM

USA 1988, 132 Min., Regie: John McTiernan, mit Bruce Willis, deutsche Untertitel

Nach bester Holiday Movie Formel geht es eigentlich um eine zerstrittene Familie. Der Vater versucht, es rechtzeitig zum Heiligen Abend nach Hause zu schaffen und sieht sich dabei mit diversen Problemen konfrontiert. Die Tatsache, dass John McClane von Terroristen anstatt von einem Blizzard (Ein Ticket für Zwei) oder seinem zeitfressenden Job (Versprochen ist versprochen) davon abgehalten wird, ist einfach, Art die Hürden für den Protagonisten etwas interessanter zu machen. Am Ende lernt McClane dann sogar noch den wahren Geist der Weihnacht, tut er doch alles für Familie und Gemeinschaft. Auch der Antagonist Hans – oder im Deutschen Jack – Gruber bedient ein absolutes Weihnachtsfilm-Klischee und versucht den anderen guten Seelen im Film das besinnliche Fest zu verderben (Der Grinch, Ist das Leben nicht schön?).

Vielleicht ist „Stirb Langsam“ nicht der besinnlichste Weihnachtsfilm, aber pfeift da einfach ein letztes Mal drauf und lasst euch von diesem Actionfest ordentlich wegblasen. Yippie-Ya-Yay ihr Schweinebacken. Noch nicht überzeugt? Dann gibt’s – ganz Moonlight Madness typisch – auch wieder Plätzchen, Kuchen und Glühwein. Ach ja und McClanes Frau heißt übrigens Holly! Holly! Mehr Weihnachten ginge ja wohl nur, wenn seine Kinder Mistelzweig und Weihnachtsstern heißen würden!

Spieltermin: Sa., 9.12., 21:15 Uhr

BIUTIFUL

MEX / ESP 2010, 148 Min., Regie: Alejandro González Iñárritu, deutsche Untertitel

„Manchmal ist das Schicksal wie ein Sandsturm der unablässig seine Richtung ändert.“

Uxbal ist Vater zweier Kinder. Um deren Lebensunterhalt zu finanzieren, bewegt er sich im Untergrund Barcelonas und fungiert als Mittelsmann bei illegalen Geschäften. Marambra, die Mutter der beiden, leidet unter einer bipolaren Störung und ist Alkoholikerin. Sie zelebriert einen selbstzerstörerischen Lebensstil, der sich in keiner Weise mit der Erziehung ihrer Kinder vereinbaren lässt. Als hätte das Schicksal die Familie nicht schon genug getroffen, erfährt Uxbal, dass er an fortgeschrittenem Prostatakrebs erkrankt ist und nur noch Monate zu leben hat. Nun sucht er nach einer verantwortungsvollen Person, die sich nach seinem Tod um die beiden Kinder kümmert. Biutiful erzählt die Geschichte Uxbals, eines Mannes voller Konflikte, der damit kämpft, Liebe, Vaterschaft, Spiritualität, Gewalt, Schuld und Sterblichkeit zu vereinen.

Spieltermin: So., 10.12., 18:30 Uhr

