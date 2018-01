Zahner und Danquart für Grimme-Preis nominiert

Gerd Zahner, Theaterautor aus Singen, hat auch zwei Krimis um und über Kommissar Goster veröffentlicht. Der erste Teil wurde unter der Regie von Didi Danquart verfilmt und ist nun neben elf anderen TV-Produktionen in der Kategorie Fiktion für den Grimme-Preis 2018 nominiert worden. Wie Zahner stammt auch Danquart aus Singen, die beiden schätzen sich seit langem. Im April werden die Grimme-Preisträger bekannt gegeben.

In Zahners Stück verwischt die Grenze zwischen Realität und Fiktion und so schuf Didi Danquart eine furiose Mischung aus Komödie und Film Noir, aus Philosophie und Pulp. Ein Wagnis für den Hessischen Rundfunk? Wohl schon. Aber das Wagnis hat sich gelohnt – jetzt ist der Film für den Grimme-Preis 2018 nominiert – und der zweite Teil mit Kommissar Goster „Schuld ist etwas für Anfänger“ von Gerd Zahner liegt seit 2017 auch schon vor.

Bekannt wurde Zahner (Foto) durch seine Theaterstücke, mit denen er erfolgreich gegen das Vergessen anschreibt. So in „Flüsterstadt“ über die SS-Kaserne in Radolfzell, „Boger“ über den Haupttäter in Auschwitz, der im Singener Gefängnis verstarb, „Garni“ über den Exorzismus an der Grenze zum 21. Jahrhundert, „Ich bin James Joyce, mein Name ist George“ über Joyce’s Sohn, der seine letzten Jahre in der Rosenau in Konstanz verbrachte, „In den Wiesen der Aach“, als der Terrorismus der RAF Singen erreichte, „Grenzüberschreitungen“ mit Geschichten, die sich im Grenzgebiet zur Schweiz abspielten, sowie „Abgefahren. Romer.“ über den wagemutigen Kapitän aus Dettingen, der in einem Faltboot den Atlantik zu überquerte. Das Theater Konstanz inszenierte u.a. „Ich bin James Joyce, mein Name ist George“, weitere Inszenierungen sind geplant.

70 Produktionen und Einzelleistungen sind für den 54. Grimme-Preis 2018 nominiert. Aus mehr als 900 Einreichungen und Vorschlägen haben die vier Kommissionen in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung und Kinder & Jugend die Nominierten ausgewählt. Ab dem 27. Januar tagen die Jurys in Marl, die insgesamt bis zu 16 Grimme-Preise vergeben können. Die Auszeichnungen werden am 13. April 2018 im Theater der Stadt Marl verliehen.

MM