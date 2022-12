Wohl dem, der einen Vogel hat

Seit 25. November gibt es die „Krähe-Pässe“ für den Wettbewerb 2023 . Die „23. Tuttlinger Krähe“ startet am 25. April und dauert bis zum 30.4.2023. Einer der wichtigsten deutschen Kleinkunstwettbewerbe, der seit 2001 vergeben wird und in Süddeutschland längst zum „Mekka für Kleinkunst“ in der Angerhalle Tuttlingen-Möhringen geworden ist.

Seit der Premiere im Jahr 2001 hat sich der Wettbewerb um den Kleinkunstpreis „Tuttlinger Krähe“ bundesweit einen Namen in der Szene gemacht. Vom 25. bis 30. April nächsten Jahres findet die „Tuttlinger Krähe“ bereits zum 23. Mal statt. Denn vom Geheimtipp hat es „die Krähe“ längst zu einem der meist beachteten Wettbewerbe im deutschsprachigen Raum geschafft – und zu einem Publikumsmagneten im Veranstaltungsportfolio der Stadt Tuttlingen.

Für Freunde des Genres ist das Programm rund um den Rabenvogel ein Pflichttermin. Wer es hier ins Finale schafft, dem ist die Aufmerksamkeit in der bundesdeutschen Kabarett-Szene sicher. Aus mehreren Dutzend Bewerbern hat eine sechsköpfige Fachjury die zwölf Finalisten – zehn Solo-Künstler*innen und zwei Duos – ermittelt, die sich Ende April live dem Publikum präsentieren dürfen. Sie kommen aus ganz Deutschland, Österreich und den Niederlanden und vertreten Sparten vom Kabarett über Comedy und Musik bis zum Bauchreden. Am Freitag, 25. November, startete um 10 Uhr der Vorverkauf der (limitierten) Dauerkarten für alle vier Abende. Gegen Aufpreis gibt es auch Sitzplätze mit Platzreservierung. Einzelkarten sind nicht vor Januar 2023 zu haben.

Wer will den Vogel?

Schon im Juli hat die Jury alle Bewerbungen gesichtet und bewertet. Dieses Jahr sind mit Auszügen aus ihren aktuellen Liveprogrammen dabei (in alphabethischer Reihung): AMJAD, der auf sympathische Art und Weise mit den kulturellen Unterschieden zwischen arabischer und deutscher Kultur kokettiert, „Krähe“-Preisträger ARCHIE CLAPP und OKAN SEESE, taub, schwul und halber Türke, die zusammen beweisen, dass Humor eine universelle Sprache ist, das DUO MIMIKRY aus Berlin mit Visual Comedy, Kabarettist BENJAMIN EISENBERG, den Die Welt „in der Nachfolge eines Dieter Hildebrandt“ sieht, Comedienne LARA ERMER, Wahl-Frankfurterin, die scharfzüngig gesellschaftliche Zeitgeist-Themen serviert, SVEN GARRECHT, Liedermacher und Kabarettist aus Seligenstadt, der eine Symbiose aus grooviger Popmusik und sinnigem Chanson schafft, aus dem „Ländle!“ das Multitalent TOBIAS GNACKE, Parodist und Bauchredner, Sänger und Instrumentalist, der Niederländer Comedian PATRICK NEDERKOORN aus Amsterdam, HARALD POMPER mit gesellschaftspolitischem Kabarett aus Österreich, die Münchener Schauspielerin und Kabarettistin CHRISTINE SITTENAUER, Ensemblemitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, der bereits mehrfach ausgezeichnete Comedy Act DER TOD, der mit Witz und Charme dem Tabuthema der modernen Gesellschaft schlechthin begegnet und schließlich der 32-jährige Komiker und Klavierkabarettist und gebürtige Mainzer DAVID WEBER. Sicher scheint damit: Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich also auch im 23. „Krähe“-Jahr auf ein hervorragend besetztes Festival der Kleinkunst freuen!

Seit Freitag, 25. November, sind die limitierten (!) Dauerkarten für alle vier Abende der „Tuttlinger Krähe 2022“ zu haben. Dabei ist auch wieder eine begrenzte Anzahl reservierter Sitzplätze erhältlich, wobei für das Gros der Plätze am Prinzip der freien Platzwahl in der Angerhalle festgehalten wird. 98,90 € kostet die Dauerkarte für vier Abende mit Platzreservierung im vergünstigten Vorverkauf, 76,90 € bei freier Platzwahl (jeweils inkl. VVK-Gebühr).

Die limitierten Dauerkarten sind entweder online unter www.tuttlinger-hallen.de zu haben oder in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. 07461 910 996 eingerichtet. Mit dem Kartenvorverkauf für die Einzelabende starten die Tuttlinger Hallen nicht vor Januar 2023.

Text: MM/hr

Bild: Veranstalter