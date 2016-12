Willkommen im Klub: Januar 2017

Mit vollem Saft ins Neue Jahr. Der Kreuzlinger Horst Klub präsentiert im ersten Monat des neuen Jahres eine Ausstellung (!) und vier Konzerte internationaler Bands. Darunter die Aeronauten aus Schaffhausen: Anfang der 90er Jahre als Punkkapelle gegründet, spielen sie heute eine Mischung aus Pop, Garagen­rock, Punk und Soul – zumeist kurze, tanzbare Stücke, veröffentlicht auf zehn Alben und aufgeführt in über 1000 Konzerten. Die Programm-Übersicht:

Donnerstag, 12. Januar

Maraudeur + Purpur. Spytt

Die zwei Frontfrauen der STACHES kommen in den Horst und bringen ihre Solo-Projekte mit. MARAUDEUR heißt Lisas Baby und sie haut jedem minimalistischen Synthi-Post-Punk um die Ohren. Charlotte tritt als weirde, aber tanzbare Ein-Frau-Band auf die Bühne. PURPUR SPYTT!

Samstag, 14. Januar

Sonars

Schön, wenn man sich wiedersieht. Dieses Trio war doch schon mal im Klub: Man war verzückt von der Mischung aus englischem Humor und italienischem Temperament. Astral-Pop that makes us go crazy.

Der Horst Klub ist ein ehrenamtlich betriebenes Konzertlokal in Kreuzlingen. An freien Freitagen und Samstagen ist in der Regel Barbetrieb. Türöffnung für alle Konzerte und sonstigen Veranstaltungen ist um 20 Uhr, außer es ist anders angegeben (siehe diesen Monat etwa die Ausstellung „rways“). Die Preise sind stets 5,- bis 21 Uhr, danach 8,-, außer es ist anders angegeben. Mitglieder erhalten ermäßigte Eintrittspreise.

Freitag, 20. Januar bis 22.1.

Rways

Bunte Bilder im Horst Klub. Der Kreuzlinger Sprayer «rways» zeigt an drei Tagen, wie er mit Sprühlack Buchstaben zum Leben erweckt. Street Art yo – mit Rahmenprogramm: Zur Eröffnung am Freitagabend gibt es von OLD GYPSY MAN’S HAT gut was auf die Ohren (ab 21 Uhr, Vernissage: 20 Uhr). Am Samstag wird’s elektronisch. TONEDEER legt Deep-Techhouse auf (Tür: 14 Uhr, Musik ab 22 Uhr). Auch am Sonntag ist die Ausstellung ab 14 Uhr zu sehen. Eintritt Freitag und Samstag jeweils 10,-.

Freitag, 20. Januar

Libido Fuzz

Sie spielen den Boogie schwer und hart. Feinste psychedelische 70s Mucke aus Bordeaux.

Samstag, 28. Januar

Die Aeronauten

Grob geschätzt spielten DIE AERONAUTEN mehr als 1008 Konzerte, veröffentlichten nachweisbar mindestens zehn Alben, inklusive Doppel-Album und Live-Album. Die Band (Foto) ist also etwas wahnsinnig, wenn es darum geht, Platten zu veröffentlichen. Aber das macht nix, der Erfolg gibt ihnen recht. Sind sie doch ohne Zweifel einer der allerbesten Live-Acts zwischen Helgoland und den Alpen, zwischen Moskau und Zermatt. Nenn‘ es Rhythm and Blues, Soul, Ska, Rock’n’Roll, Bossa Nova oder Stumpfpunk – alles ist drin.

MM/hpk