Willkommen im Horst Klub

Die wie immer etwas andere Programm-Vorschau aus dem Kreuzlinger Horst Klub für den Monat Mai. So viel sei verraten: So viel Ausländisches gab es noch nie in der Nachbarstadt.

Fr. 5.5.

PEAWEES + FVZZ POPVLI (IT)

Carbonara ist die deftige Königin unter den Spaghetti-Varianten. Das wissen auch diese Rock’n’roll- Gentlemen und lassen mit einer gehörigen Portion Fuzz nichts anbrennen. Yam yam!

Sa. 6.5.

DRIFTWOOD PYRE (USA)

Psychedelischer Garagenrock aus den Twin Cities!

Mi. 10.5.

SEX ORGANS (NL/CH)

Riesenhafte Geschlechtsorgane aus dem All machen eine Exkursion in den Horst Klub. Und an den Plattentellern steht DJ BONE man!

Do. 11.5.

HÄXXAN (ISR)

Wie eine Lichtwurz streckt der Powersound der Boys aus Tel Aviv seine Knollen drei Meter weit in dein Gehirn. Eine erweckende Erfahrung!

Fr. 12.5.

RICHMOND SLUTS (USA)

High Energy Rock’n’Roll aus San Francisco.

Mo. 15.5.

ACAPULCO LIPS (USA)

From Seattle with love, die Lips spielen Liebeslieder für Lichtwurz-Loser, aber nicht nur. Rock’n’Roll!

Mi. 17.5.

CRUSHED OUT (USA)

True love and fast bluesy fuzzed out Rock’n’Roll.

Mi. 24.5.

COCKTAILS (USA) + THE OMENS (USA)

60s Punk mit Arschtritt-Garantie und gude Laune Powerpop (8/10, Mitglieder 5)

Do. 25.5.

SIEVEHEAD (UK)

Lichtwurziger Postpunk aus Sheffield. Yam!

Fr. 26.5.

HARVEY RUSHMORE & THE OCTOPUS

Irgendwo zwischen dreamy Pop, Garage Psych und Kraut haben diese Eidgenossen ihre Lichtwurz gefunden.

Sa 27.5.

ULURU + ADDICTHEAD + SWEDENBORG RAUM

Psychsounds ‚til death!!! This is sweet stuff! From Istanbul, Leipzig and Frauenfeld.

Der Horst Klub ist ein ehrenamtlich betriebenes Konzertlokal in Kreuzlingen. An freien Donnerstagen, Freitagen und Samstagen ist in der Regel Barbetrieb (Ankündigungen auf Facebook!).

MM

Horst Klub, Kirchstrasse 1, Kreuzlingen

www.horstklub.ch

www.facebook.com/horstklub