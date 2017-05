Wie Gäste überwacht und Mafiosi überführt werden

Für seemoz-Leser vom Bodensee besonders interessant: „Die Datenkrake vom Bodensee“ und der Artikel über die Mafia-Aktivitäten nicht nur im Ländle, sondern direkt in Konstanz, Singen und Frauenfeld, in dem auch auf eine Konstanzer Veranstaltung morgen hingewiesen wird.

Der hohe Preis der Harmonie: Per Koalitionsvertrag hatten sich Grüne und Schwarze versprochen, ihre „Stärken zu verbinden und gemeinsam Verantwortung in einer Regierung der Verlässlichkeit und Modernisierung zu übernehmen“. Ein Jahr danach müssen zu viele Beteiligte froh sein, wenn sich ihre Schwächen nicht potenzieren. Zum Beitrag …

Fahrverbot light: Bosch und Breuninger, Handwerk und Handel, wettern gegen die in Stuttgart geplanten Fahrverbote. Allen voran die CDU, die den Beschluss selbst mit gefasst hat. Dass es nun nur Dieselfahrzeuge trifft, verschleiert die wahren Ursachen und wird wenig helfen, kommentiert unser Autor. Zum Beitrag …

In der Knast-Lotterie: Sich frei zu äußern, heißt für ihn, seine Freiheit aufs Spiel zu setzen. Mustafa Kuleli tut es trotzdem. Als Gewerkschafter für türkische Journalisten riskiert er mit offenen Worten Kopf und Kragen, um für internationale Unterstützung zu werben. Die allerdings ist enttäuschend. Zum Beitrag …

Datenkrake vom Bodensee: Ob zu Fuß, mit Auto, Bus, Bahn oder Flieger – viele Wege, die ein Mensch zurücklegt, werden lückenlos erfasst. Mittlerweile sogar in Deutschlands Top-Touristik-Region Bodensee. Zum Beitrag …

Glitzervaginas gegen Prostitution: Wäre Prostitution ein Tiefbahnhofprojekt, würden Tausende Menschen dagegen auf die Straße gehen. Dass das nicht passiert, findet die Ludwigsburger Künstlerin Justyna Koeke skandalös. Deshalb hat sie eine Spendenaktion für Aussteigerinnen initiiert, mit der schrillen Performance „Galateas“ als Auftakt. Zum Beitrag …

Rote Rebellen: Am Rande Europas tut sich Wundersames: Die portugiesische Linksregierung düpiert den neoliberalen Mainstream, macht in den Augen sparwütiger Liberalisierer alles falsch und liefert eine positive Nachricht nach der anderen. Da könnte sich der Emmanuel Macron gleich mal eine Scheibe abschneiden. Zum Beitrag …

Reale Gespenster: Die Augen rechts, fordert der Wetterer: Denn das Gespenst, das heute umgeht in Europa, ist nicht jenes, mit dem der olle Marx dem ollen Engels drohte. Zum Beitrag …

„Ritt auf der Rasierklinge“: Leiharbeiter, Beschäftigte von Sub-Unternehmen, Solo-Selbständige: Viele Menschen können nicht von dem leben, was sie erarbeiten. Sie sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Ein Gespräch mit dem Jenaer Soziologen Klaus Dörre über Beschäftigte zweiter und dritter Klasse und über die Gefahren für die Demokratie. Zum Beitrag …

Mafia: Vernetzt im Lande: Die Mafia ist flexibel, anpassungsfähig und sie hat ihre Finger längst nach Süddeutschland ausgestreckt. Ein Grund zur Sorge, aber vor allem für politische Konsequenzen, meint unser Autor. Er ist Vorsitzender des deutschen Antimafia-Vereins. Zum Beitrag …

Zurück in Ouagadougou: Für Studierende aus dem Ausland wird es ab nächstem Semester teuer in Baden-Württemberg. Mahamadou Famanta, Germanistikstudent aus Burkina Faso, war fünf Monate an der Uni Stuttgart. Für Kontext beschreibt er seine Eindrücke. Zum Beitrag …

Cacaus Schuhe berührt: Der VfB Stuttgart steht kurz vor dem Wiederaufstieg in die Erste Liga. Darf frau sich darüber freuen? Mit neun Jahren hat unsere Autorin bei Klinsmanns Abschied geweint, mit 17 Cacaus Schuhe berührt, mit 27 will sie wieder Meisterin werden. Zum Beitrag …

Nur nicht den Kopf hängen lassen: Der aufrechte Gang will gelernt sein. Vor allem in einer unsicheren, von Umbrüchen begleiteten Zeit. Im Tanztheater-Stück „Headless“ der Stuttgarter Backsteinhaus-Produktion lassen sich Andreia Rodrigues und Giancarlo D’Antonio ganz schön hängen. Bis sie zum Schluss lernen, Haltung zu bewahren. Zum Beitrag …

