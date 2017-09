Whistleblower, Windkraft und linke Wahlchancen

Ginge es nur nach den Inhalten ihres Wahlprogramms, könnte die Linke auf ein glänzendes Ergebnis bei der Bundestagswahl hoffen. Und: In Sachen Windkraft wird es im Südwesten immer windstiller. Und: Überraschende Kehrtwende im Strafverfahren gegen den Aufruf zum Whistleblowing bei Heckler und Koch: Drei gute Gründe, wieder Kontext zu lesen.

Warum links so schwierig ist: Ginge es nur nach den Inhalten ihres Wahlprogramms, könnte die Linke auf ein glänzendes Ergebnis bei der Bundestagswahl hoffen. Doch so einfach funktioniert das nicht.

Autotester Hermann: Verkehrsminister Winfried Hermann will Autos testen. Das sei kein Wahlkampf-Gag, beteuern die Experten in seinem Ministerium. Vielmehr werde schon seit Anfang Juli daran getüftelt. Auf dem Tisch liegt jetzt die Idee eines Tests für Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel.

Die Taschenlampe raus: Kretschmann, Löw, Schulz, Zetsche – aber der Star heißt Döpfner. Der Springer-Chef ist der Hohe Priester der Zeitungsverleger. Er hält die besten Sonntagspredigten beim BDZV-Kongress und die Stuttgarter Blätter pflegen ihn mit Hingabe.

Demokratische Defizite: Wahlaufrufe haben Hochkonjunktur, nicht jedoch bei der Initiative Mitmachen ohne Mitzuspielen. Ihr Vorhaben klingt kurios:Mit ihrem Aufruf, das Nichtwählen sei ebenfalls legitim, wollen sie die Demokratie demokratisieren.

Pfeifen auf die Energiewende: Anwohner fürchten den Infraschall, Naturschützer den Vogeltod:Proteststürme und Prozesse bremsen den Bau von Windrädern im grün regierten Südwesten aus. In Sachen Windkraft wird es immer windstiller.

Von Loeper lässt nicht locker: Nicht zum ersten Mal haben Eisenhart von Loeper und Dieter Reicherter Strafanzeige gegen Bahn-Vorstände und -Aufsichtsräte erstattet. Diesmal hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Das Netz um das Stuttgart-21-Kartell wird enger.

Leisetreten ums Whistleblowing: Überraschende Kehrtwende im Strafverfahren gegen den Aufruf zum Whistleblowing bei Heckler und Koch:Die Staatsanwaltschaft nimmt die Anklage zurück und das Amtsgericht hebt den Verhandlungstermin auf.

Nordkorea: Der Wetterer über demokratische Hygiene, Wahlen und Herrn Diesel. Und natürlich über Herrn Trump und seinen Lieblingsfeind in Nordkorea.

Dauereinsatz in Rot: Unverdrossen geht die Zivilgesellschaft in ganz Deutschland gegen die Neue Rechte auf die Straße. Auch in Böblingen, wo die AfD vergangenes Wochenende ihre Prominenz aufgefahren hat. An der Spitze Alice Weidel.

Schuld und Sühne eines Mobbers: Der japanische Zeichentrickfilm „A Silent Voice" erzählt von einem Jungen, der eine gehörlose Mitschülerin durch üble Streiche von der Schule ekelt. Als junger und selber zum Außenseiter gewordener Mann trifft er sein früheres Opfer wieder.

Backes hat sich verrechnet: Stuttgart hat, wovon andere Kommunen nur träumen können: eine engagierte Stadtgesellschaft im Doppelpack. Nur fremdeln das Aktionsbündnis gegen den Tiefbahnhof und Wieland Backes' „Aufbruch Stuttgart" gehörig miteinander.

Widerspruch! Mit ihrer Kunst wollen sie widersprechen. Wollen Impulse geben, über Fremdenfeindlichkeit, Rechtsruck und Heimat nachzudenken. Eine Ausstellung von Kunststudierenden aus Stuttgart und aus München – über die Ländergrenzen hinweg.

MM/hpk