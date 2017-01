Kommerzielle Werbung ist oft lästig. Sie lügt, wäscht Diesel sauber und treibt Mädchen in die Magersucht. Aber Werbung bezieht manchmal auch Position. Das wird in der aktuellen Kontext-Ausgabe beschrieben. Man sieht: Werbung für und gegen Rechts ist Thema auch anderenorts.

Zugpferd und Zumutung: Die Situation ist paradox: Winfried Kretschmann, der für viele Grüne zu sehr nach der CDU und der Wirtschaft schielt, soll als Zugpferd im Bundestagswahlkampf bis hoch in den Norden Stimmen holen. Und im Extremfall damit Rot-Rot-Grün ermöglichen. Zum Beitrag …

Moos wanted: In diesem Jahr versucht Stuttgart, Deutschlands dreckigste Straßenkreuzung mit Hilfe von Moosen zu entstauben. Das biologische Feinstaub-Experiment erntete reichlich Häme. Zu Unrecht, wie Moos-Forscher betonen. Zum Beitrag …

Feinstaub in der ganzen Stadt: Offiziell werden am Stuttgarter Neckartor die höchsten Feinstaubwerte gemessen. Die Daten des OK Lab Stuttgart aber zeigen: Am Wagenburgtunnel und am Marienplatz ist es keinesfalls besser. Nur die CDU versucht das Problem kleinzureden. Zum Beitrag …

So geht sächsisch: Seit drei Jahrzehnten werden SächsInnen des Jahrgangs 1973 befragt: zu ihren Hoffnungen, zur Zufriedenheit mit ihrem Leben und dem gesellschaftlichen System. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Attraktivität der Demokratie nimmt weiter ab, radikale Positionen werden hoffähig. Politische Konsequenzen? Fehlanzeige. Zum Beitrag …

Ins Herz geboxt: Der finnische Regisseur Juho Kuosmanen hat einen Boxerfilm gedreht. Keine Haudrauf-Rocky-Saga, sondern einen kleinen, subtilen und auch zärtlichen Streifen. Eine Geschichte, die mehr ins Herz geht als voll auf die Zwölf. Zum Beitrag …

Ein bisschen Befriedung: Sechs Jahre nach dem Wasserwerfereinsatz bekommt der fast blind geschossene Dietrich Wagner eine Entschädigung. Wichtig sei, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen, sagt er. Sein Anwalt ist weniger milde. Er spricht von einer Gesamtbilanz, die eines Rechtstaats „unwürdig“ sei. Zum Beitrag …

Werbung gegen Rechts: Kommerzielle Werbung ist oft lästig. Sie lügt, macht arm, wäscht Diesel sauber und treibt Mädchen in die Magersucht. Aber Werbung bezieht manchmal auch deutlich Position. Wie sehr das einschlagen kann, hat vor Weihnachten die Diskussion um #KeinGeldFürRechts gezeigt. Zum Beitrag …

Sesselfurzer und Muslime: Die Fraktion der Sesselfurzer ist längst die größte geworden. Sie sitzt überall quengelnd und quälend herum und ist keineswegs auf Parlamente beschränkt. Sie furzt in Bürgerinitiativen, Redaktionen, Amtsstuben oder kulturell: natürlich politisch korrekt. Zum Beitrag …

Top 5 im Dezember: Was für eine grausige Kombo: Kopp-Verlag, Böhse Onkelz und der kroatische Rechtsrocker Thompson. Kontext-LeserInnen können viel verkraften, denn Artikel zu diesen Themen wurden im Dezember am häufigsten gelesen. Zum Beitrag …

Feinstaub für zu Hause: Ein Feinstaub-Messgerät der Marke Eigenbau zum Vorzugspreis von 30 Euro – das ist keine Spinnerei, sondern geht ganz einfach: Im Stuttgarter OK Lab werden die Geräte einmal pro Monat unter Anleitung gebastelt. Kontext hat mitgemacht. Zum Beitrag …

