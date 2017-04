Wenn Grüne erröten und Uwe die Welt rettet

Wie wäre es, wenn häufiger mehr als nur ein Platz im Auto besetzt wäre? Oder wenn die geheimen Groß­spender der AfD bekannt würden? Oder Volker Kauder mal das Mauscheln ließe? Nicht nur diese Fragen beantwortet Kontext in der aktuellen Ausgabe – seit gestern im Netz und am Samstag gedruckt in der taz.

Die Grünen erröten: Winfried Kretschmann hat sich tatsächlich mit Jürgen Trittin getroffen. Fünf Monate vor der Bundestagswahl wünschen sich viele Grüne, dass die ziemlich besten Feinde an einem Strang ziehen und am Ende für eine Regierungsbeteiligung sorgen. Am liebsten mit der SPD. Zum Beitrag …

Mit Gott zum Atomschrott: Fessenheim, Obrigheim, Neckarwestheim: Jetzt werden nach und nach Atomkraftwerke abgeschaltet und abgebaut. Vor 50 Jahren begann in Deutschland die kommerzielle Nutzung der Kernkraft. Sie ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern ökonomischer Irrsinn, wie das Beispiel Gundremmingen zeigt. Zum Beitrag …

Luftholen unmöglich: Am Samstag endet in Stuttgart die aktuelle Feinstaubalarmsaison. Kein Grund zum Aufatmen. Auch mit Fahrverboten werden die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide wohl weiter überschritten. Denn Abgastests entlarven auch moderne Euro-6-Diesel als Dreckschleudern. Zum Beitrag …

NSU: Große Zweifel: Wieder haben parlamentarische Untersuchungsausschüsse zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ ihre Arbeit abgeschlossen. Immer noch bleiben zentrale Fragen offen. In Nordrhein-Westfalen halten es die Abgeordneten sogar für „äußerst unwahrscheinlich“, dass das Trio wirklich nur ein Trio war. Zum Beitrag …

Mein rechter, rechter Platz ist leer: International haben sich Spuren nur für Fahrgemeinschaften bewährt. Dem Ursprungsland des Automobils ist das zu radikal. Dabei würden Stau und Feinstaub effektiv reduziert, wenn häufiger mehr als nur ein Platz im Auto besetzt wäre. Zum Beitrag …

Mit Kauder kommt Licht: Volker Kauder kann aus schummrigen Parkplätzen helle machen. Der CDU-Grande schreibt einfach an Verkehrsminister Dobrindt und schon gibt’s in seinem Wahlkreis Licht. Zum Beitrag …

Die anonymen Großspender der AfD: Um die Alternative für Deutschland mit Wahlwerbung zu unterstützen, haben sich GroßspenderInnen zu einer Tarnorganisation zusammengeschlossen. Genannt werden wollen sie nicht. Die AfD bewegt sich damit in einer Grauzone der verdeckten Parteienfinanzierung. Zum Beitrag …

Uwe rettet die Welt: Für Uwe Hück ist das Leben ein Kampf. Am besten auf offener Bühne, wo sich der Porsche-Betriebsratschef wahlweise als Arbeiterführer, Sozialarbeiter oder Boxer in Szene setzen kann. Wie zuletzt in Südafrika, wo der Zwei-Zentner-Mann weiter an seiner Legende strickt. Zum Beitrag …

Keine Politik, bitte! Der Wetterer über politikfreie Ostern, impertinente Moralduschen und eine Empfehlung zum Ostermarsch. Zum Beitrag …

Grüne Pflänzchen auf der Invest: Der grüne Teppich ist ausgerollt. Links und rechts davon, aufgereiht wie Perlen an der Schnur, die Messestände der Werber für faire Anlagen. Doch die meisten Besucher der Leitmesse für Finanzen und Geldanlagen marschieren mit strammem Renditeschritt direkt in die große Messehalle, wo die großen Gewinne locken. Zum Beitrag …

