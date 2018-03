Wenn eine Kugel Eis schon Luxus ist

Für die sechs Millionen Menschen, für die sich der nicht gerade wertschätzende Ausdruck Hartz-IV-Empfänger eingebürgert hat, sind das entscheidende Tage. Denn derzeit errechnen Statistiker die Höhe der „Grundsicherung“ – Grundlage des Hartz-IV-Satzes. Darüber und manches Interessante mehr berichtet Kontext in seiner aktuellen Ausgabe. Die wöchentliche Vorschau:

Das tote Pferd: Andere Regierungen wären in einer veritablen Krise. Weil aber alle wichtigen Grünen in Treue fest zum Koalitionspartner CDU stehen, kann deren selbsternannter starker Mann, Innenminister Thomas Strobl, einen Aufreger an den nächsten reihen. Fragt sich nur, wie lange noch.

Polizei im Kopf : Von wegen Verfassungsfeind: Vier Jahrzehnte wurde der Menschenrechtsaktivist Rolf Gössner staatlich überwacht. Ohne Anhaltspunkte. Sein Rechtsanwalt Udo Kauß ist überzeugt: Verfassungsschutz und V-Leute gehören abgeschafft.

Besuch angedroht : Wer als Journalist über Sekten, Populisten und Neonazis schreibt, muss ein dickes Fell haben. Unser Autor recherchiert und schreibt über kroatische Nationalisten und Rechtsextreme, zuletzt auch für Kontext. Dafür erntet er Beleidigungen, Bedrohungen und Verleumdungen. Ein Erfahrungsbericht.

Ab durch die Drehtür : Bei der Deutschen Bahn läuft die Drehtür wie geschmiert. Der eine kommt, der andere geht. Ob der Bahnchef Mehdorn, Grube oder Lutz heißt, ist dabei nicht so wichtig. Hauptsache, es sind keine gelernten Eisenbahner.

Der Stachel des Gehörtwerdens : Die Landesregierung feiert fünf Jahre Beteiligungsgeschichte: Mitte März 2013 ging das bundesweit erste Portal seiner Art online. Bislang nehmen nur wenige BürgerInnen das Angebot wahr. Gisela Erler, die zuständige Staatsrätin, lässt sich davon nicht entmutigen.

Eine Kugel Eis ist Luxus: Dieses Jahr ist es wieder soweit. In 60 000 Haushalten wird genau notiert, wofür Geld ausgegeben wird. Grundlage für die Ermittlung der Grundsicherung. Doch vorher wird munter gestrichen. Arm sei in Deutschland keiner, meint Jens Spahn. Wirklich?

Die Flächenfresser: Deutschland wird täglich kleiner – zumindest, wenn es um unverbaute Landschaft geht. Während in Bayern ein Volksbegehren den Flächenverbrauch stoppen will, soll im badischen Pforzheim einer der ältesten Forste im Land für ein Gewerbegebiet fallen.

107,5 Prozent Putin: Der Wetterer über Wahlen in Russland, Heimat und den ersten AfD-Bürgermeister in Baden-Württemberg. Der regiert Burladingen.

Kadaver im Kopf: Der Schauspieler Josef Bierbichler hat in seinem Regiedebüt Motive seines Familienromans „Mittelreich“ fürs Kino adaptiert. Herausgekommen ist der eigenwillige, oft sperrige und letztlich grandiose Film „Zwei Herren im Anzug“, der sich an bayerischer Heimat und deutscher Geschichte abarbeitet.

Rebellion im Heimatbund : Was ist Heimat? Von Versuchen der Rechten, den Begriff zu besetzen, grenzt sich der Schwäbische Heimatbund deutlich ab. Doch der traditionsreiche Verein hat einige hausgemachte Probleme. Einige unzufriedene Mitglieder zeigen sich nun entschlossen, ihn zu reformieren.

Blümchen gegen Nazis: Jedes Jahr finden im Stuttgarter Forum 3 die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Unter dem Titel Heimat. Und was passt besser zu diesem Begriff als Handarbeit? Zu Besuch bei „Sticken gegen rechts“. Garantiert ohne röhrende Hirsche.

