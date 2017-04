Die Literatur in der Region – wie geht es ihr? Diese Frage stellt sich am 12. April eine Diskussionsrunde in der Werkstatt des Theaters Konstanz. Am Tisch sitzen fünf engagierte Freunde der Welt der Bücher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit dabei ist Barbara Grieshaber, Leiterin der Städtischen Bibliotheken Singen und „Macherin“ der „Erzählzeit ohne Grenzen“, die seit nahezu 30 Jahren besteht und an der zuletzt 40 Autoren teilgenommen haben. Oswald Burger aus Überlingen ist nicht nur ein Freund der Literatur und Publizist, er moderiert seit 25 Jahren erfolgreich das „Literarische Forum Oberschwaben“ in Wangen, erfand die Reihe „Wort-Menue“ mit und engagiert sich in vielerlei Weise für die Literatur an seinem Wohnort, wo der „Internationale Bodenseeclub“ gegründet wurde und der Bodensee-Literaturpreis vergeben wird.

Weiterhin auf dem Podium: Franz Hoben aus Friedrichshafen, als stellvertretender Kulturbüroleiter in der Zeppelin-Stadt unter anderem für die Literatur verantwortlich und selbst Autor (zuletzt: „Spazierfahrt in der Luft. Literarische Zeppelinaden“); Ulrike Längle, Leiterin des Michael-Felder-Archivs und Schriftstellerin aus Bregenz („Der Untergang der Romanshorn“); auch sie verantwortet eine Literaturreihe in der Vorarlberger Landeshauptstadt; und schließlich Kathrin Zellweger, Journalistin und Publizistin aus dem Thurgau, die mitverantwortlich zeichnet für das Programm des Literaturhauses Gottlieben.

Anstifter der Diskussionsrunde ist die literarische Gesellschaft „Forum Allmende“, die auch die „Konstanzer Literaturgespräche“ veranstaltet. Den Abend moderiert der Konstanzer Kulturjournalist Siegmund Kopitzki.

MM

„Was macht die Literatur in der Region?“ Mittwoch, 12. April, 20 Uhr, Theaterwerkstatt Konstanz (Konzilstraße 11). Der Eintritt ist frei.