Was es heißt, ein Mädchen zu sein

„What it takes to be a girl“ ist der Titel einer neuen Reihe, mit der das Konstanzer Zebra-Kino ins neue Jahr startet und nach und nach vier Coming-of-Age-Filme von Nachwuchs-Regisseurinnen zeigen wird, die jeweils junge Frauen ins Zentrum ihrer Filme rücken, die um ihre persönliche Freiheit kämpfen. Den Anfang macht im Januar „American Honey“.

Folgen werden „La Bande de Filles“(FRA 2014, R: Céline Sciamma), in dem sich eine Mädchengang in den Pariser Banlieus ihre Unabhängigkeiten erkämpft. Während in „Mustang“ (TUR/FRA/DEU 2015, R: Deniz Gamze Ergüven) konventionelle Vorstellungen über die Beziehung zwischen Töchtern und Eltern thematisiert werden, begleiten wir „White Girl“ (USA 2016, R: Elizabeth Wood) in eine aufreibende Liebesgeschichte.

American Honey

USA 2016, 163 min, Regie: Andrea Arnold, FSK 12, Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln

Star (Sasha Lane) ist gefangen in einem Leben, dass sie sich so nicht erträumt hat. Als sie eines Tages Jake (Shia LaBeouf) sieht, fasziniert er sie. Es scheint so, als sei er der Kopf einer Gruppe unbeschwerter Jugendlicher, denen sie in einem Supermarkt begegnet. Unvermittelt lädt er sie ein, sich ihnen anzuschließen. In Star keimt der Gedanke, alles hinter sich zu lassen. Jake hat ihr den Kopf verdreht und so stürzt sie sich ins Abenteuer, in die Freiheit und das Gefüge einer Gruppe mit ganz eigenen Regeln – tagsüber ziehen sie von Haustür zu Haustür, um halb-legal Magazine zu verkaufen, und nachts feiern sie wild und zügellos. Ein Roadtrip in das Herz Amerikas und der Beginn einer rohen jungen Liebe, die ihre Grenzen sucht …

Sasha Lane, Riley Keough und Shia LaBeouf sind die Hauptdarsteller in American Honey, dem neuesten Projekt von Andrea Arnold, das im Mai 2016 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes seine Premiere feierte und dort mit dem Jury-Preis ausgezeichnet wurde.

Arnold erhielt bereits 2005 für ihren dritten Kurzfilm “Wespen“ den Oscar. Danach führte sie bei den bemerkenswerten Spielfilmen „Red Road“(2006) und „Fish Tank“(2009) Regie, für die sie auch das Drehbuch schrieb. Beide Filme erhielten den Preis der Jury bei den Filmfestspielen von Cannes.

Spieltermine: Do., 5.1., 20 Uhr | Fr., 6.1., 20 Uhr | Sa., 7.1., 20 Uhr | Mo., 9.1., 20 Uhr.

MM