Was dürfen Flüchtlingsunterkünfte kosten?

Nutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte sind Thema eines Interviews mit dem grünen Stuttgarter Sozialbürgermeister Werner Wölfle, der aus Konstanz stammt – ein Thema, das auch in Konstanz zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nicht das einzig Lesenswerte in der aktuellen Kontext-Ausgabe.

Virtuell gegen das Vergessen: Sant’Anna di Stazzema ist nun eine antifaschistische Stadt. Und alle können BürgerInnen werden. Virtuell. So will es ihr Bürgermeister, der damit ein Zeichen setzen will gegen Symbole, Gesten und leichtfertige Reden über den Faschismus.

Der Schwarze Abgas-Peter: Das Bundesverwaltungsgericht hat den Schwarzen Peter nicht an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben. Schnellstmöglich müssen die Luftreinhaltepläne umgesetzt werden. Bis 1. September läuft die Übergangsfrist, dann droht in Stuttgart Fahrverbot. Ein Kommentar.

Die Bedeutungslosen: Die tollsten Autos, die besten Unis und jetzt noch eine Miss Germany. Nur in der GroKo ist Baden-Württemberg weitgehend abgemeldet. Denn CDU und SPD aus dem Südwesten haben kaum mehr was zu sagen in ihrer Partei.

13 Naturtalente: Das Kontext-Bildungsprojekt mit jungen Geflüchteten geht 2018 in die dritte Runde. Gemeinsam mit Kameramann Steffen Braun arbeitet die Kontext-Redakteurin in diesem Schuljahr mit der Vabo 12, der Sprachlernklasse der Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen. In Kontext berichtet Anna Hunger regelmäßig von diesem Projekt.

Gottes Segen hält: Kaum einer konnte die S-21-Gegner so in Wallung bringen wie Claus Schmiedel. Besonders mit seinem Satz, Gottes Segen liege auf dem Projekt. Während andere Freunde des Tiefbahnhofs längst abgetaucht sind, spricht der frühere SPD-Fraktionschef. Auch über seine Partei.

Keine Schmerzen: Erst erhöht die Stadt Stuttgart die Nutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte drastisch, ein halbes Jahr später reduziert sie sie wieder ein bisschen. Der grüne Sozialbürgermeister Werner Wölfle, federführend für den Vorgang, spricht im Interview über die Hintergründe.

Preislügen beenden: Bitcoin-Hype und Populisten, Spritschlucker auf Abwegen, bedingungsloses Grundeinkommen, CO2-Abgabe zum Klimaschutz: Im Interview spricht Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der alternativen GLS Bank, über eine bessere und gerechtere (Wirtschafts-)Welt.

Spekulanten schröpfen: Während das Bundesverfassungsgericht noch darüber berät, ob die Grundsteuer verfassungsgemäß ist, fordert eine Initiative bereits, statt Haus und Grund nur noch Grundstücke zu besteuern. Profitieren würden davon Mieter und Bauwirtschaft, Ökonomie und Ökologie. Obendrein erhielte die Bodenspekulation dadurch einen Dämpfer.

Kein Paradies für Populisten: In der Welt jener DemagogInnen, die gern die repräsentative Demokratie schlechtreden, hat das Volk immer recht. Doch die Schweiz, die oft als Musterbeispiel für direkte Demokratie angeführt wird, will nicht herhalten für die Propaganda rechter Populisten.

Der böse Onkel Vanya: In „Red Sparrow“ spielt Jennifer Lawrence eine russische Agentin, die sich in einen CIA-Mann verliebt. Der Thriller stellt sich in den Dienst der US-Propaganda und wird zum Schmiermittel für eine Wiederkehr des Kalten Kriegs. Ein dreistes Hetzstück, meint unser Filmkritiker.

Sex in Höhlen, ungedopt: Der Wetterer über Neandertaler, die Groko und den Mut zum Weiterkämpfen für ein Leben nach der Groko.

Die Rattenfänger von Stuttgart: Manchmal müssen Geschichten reifen. Wie die Fotoreportage über zwei Rattenfänger, die Kontet vor genau einem Jahr auf ihrer Tour begleitet hat. Eine nicht alltägliche Arbeit, die beide Schädlingsbekämpfer mit Können, Leidenschaft und guter Laune verrichten.

