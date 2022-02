Was das Stadttheater bald alles auf die Bühne bringt

Unter dem Motto „WO GEHEN WIR HIN?“ konnte das Team um Intendantin Karin Becker Am Theater Konstanz an die Erfolge der ersten Spielzeit anknüpfen. Einige verschobene Produktionen kommen nun auf die Bühnen des Konstanzer Theaters, einiges kommt neu hinzu. Und natürlich darf man sich wieder auf Münsterplatz Open Air freuen – es wird gruselig bei „Nosferatu“ in der Regie von Mélanie Huber. Hier die Übersicht für die kommenden Monate.

Hausregisseurin Franziska Autzen inszeniert die Uraufführung ROADTRIP MIT LASERGIRL UND BEYONCÉ von Tjibbe Veldkamp für Jugendliche ab 12 Jahren.

Tjibbe Veldkamp, einer der renommiertesten niederländischen Kinder- und Jugendbuchautoren, erzählt in „Catvis“ – so der Originaltitel – eine Geschichte über junge Lebenswege, die unterschiedlicher nicht sein könnten, über den eigenen Wagemut und echte Freundschaft. Scheinbar ganz nebenbei zeigt er dabei strukturelle Verhältnisse auf, die Menschen ins Abseits der Gesellschaft drängen.

Die Uraufführung fand am 12.2.2022 in der Spiegelhalle des Theaters Konstanz statt



Franziska Autzen, seit der Spielzeit 2020/2021 Hausregisseurin am Theater Konstanz, inszeniert KATHARINA BLUM ODER: WIE GEWALT ENTSTEHEN UND WOHIN SIE FÜHREN KANN nach Heinrich Böll. Katharina Blum entwickelt sich auf der Bühne zu einem Spiel um Meinungsterror, Marginalisierung und Macht. Die Inszenierung von Hausregisseurin Franziska Autzen zeigt ein wütendes Pamphlet gegen die Beschränkung des Menschen auf gesellschaftlich definierte Geschlechter- und Rollenklischees und wird zu einem Plädoyer für das Recht auf Selbstbestimmung. Was bleibt am Ende, wenn man Gefahr läuft, die eigene Autonomie zu verlieren?

Premiere: 18.2.2022 im Stadttheater Konstanz

In deutscher Sprache und mit englischen Songs kommt das Musical THE BLACK RIDER von William S. Burroughs, Tom Waits und Robert Wilson in Konstanz auf die Bühne. Regie führt Rudolf Frey. Die Volkssage vom Schwarzen Reiter diente Regisseur Wilson, Musikikon Waits und dem Dichter der Beat-Generation Burroughs als Vorlage für das 1990 uraufgeführte Musical abseits aller Konventionen. Eine eigenwillige Mischung aus schrägem Varieté, poetischen Bildern und rauchigen Melodien.

Premiere: 25.3.2022 im Stadttheater Konstanz

Regeln, die nicht nachvollziehbar sind. Kinder, die sich selbst helfen müssen. Autoritäten, die versagen. Dennis Kelly hat mit UNSER LEHRER IST EIN TROLL ein herrlich respektloses Stück für junge Zuschauer*innen ab 8 Jahren geschrieben, in dem sich bestimmt viele wiederfinden können. Die Moral von der ziemlich lustigen und sehr zugespitzten Geschichte? Hört nie auf, Fragen zu stellen. Niemals! Regie in Konstanz führt Simon Windisch.

Premiere: 26.3.2022 in der Werkstatt des Theater Konstanz

Hausregisseur Kristo Šagor inszeniert WER HAT ANGST VOR VIRGINIA WOOLF? Das in Anlehnung an den Kinderreim „Who’s afraid of the big, bad wolf?“ betitelte Theaterstück von Edward Albee feierte 1962 am Broadway Premiere und hat seitdem nichts an Aktualität eingebüßt. Albee hält das Beziehungsgeflecht seiner Figuren die ganze Zeit in Bewegung und stellt die Brüchigkeit menschlichen Verhaltens in den Vordergrund. So entsteht ein fortdauernder Kampf um Macht und Deutungshoheit auf der Bühne.

Premiere: 2.4.2022 in der Spiegelhalle des Theater Konstanz

Jungen Menschen eine Bühne zu geben und ein positives Zeichen zu setzen, in einer Zeit, die ihnen sonst wenig Chancen bietet, ihr Talent zu beweisen – das ist der Grundgedanke dieses Projekts. Damit lassen wir angehende Schauspieler*innen unser Stadttheater erobern. Sie kommen von den Schauspielstudiengängen in Stuttgart, Ludwigsburg und Zürich und präsentieren sich mit BODYBILD von Julia Haenni (Regie Anne-Stine Peters) dem Konstanzer Publikum, einem Text, den die Autorin auf der Grundlage von Erfahrungsberichten junger Menschen geschrieben hat und der sich mit Erwartungen und Körperbildern auseinandersetzt.

Premiere: 22.4.2022 im Stadttheater Konstanz

Als deutschsprachige Erstaufführung gelangt FEUERSTURM von David Paquet, in der Regie von Sarah Kurze, auf die Werkstattbühne. Humorvoll und bösartig zeichnet der aus Québec stammende Autor seine skurrilen Figuren auf ihrer vergeblichen Suche nach dem Glück. Er gestaltet das große Menschheitsthema Familie in pointierten Dialogen zwischen griechischer Tragödie und schwarzer Komödie.

Premiere: 14.5.2022 in der Werkstatt des Theater Konstanz

Kristo Šagor führt Regie in KÖNIGIN LEAR von Tom Lanoye nach Shakespeare. Elisabeth Lear herrscht als Witwe über ein weltweit agierendes Konzern-Imperium. Angesichts der globalen Turbulenzen will sie das Unternehmen aufteilen und den drei Söhnen ihr Erbteil frühzeitig zu übereignen. Lanoye schafft es, „König Lear“ mit reduziertem Personal und leichten Anpassungen ohne Verbiegungen ganz ins Hier und Heute zu übertragen. Lebensklug, sprachwitzig-deftig und poetisch zugleich zeichnet er die faszinierende Figur einer Frau, die sich ihr Leben lang in einer Männerwelt durchkämpfen musste und die das Kämpfen nun nicht mehr lassen kann – sei es auch gegen Windmühlen.

Premiere: 20.5.2022 im Stadttheater Konstanz

Nach „Generation Extinction“ zeigt Philipp J. Ehmann mit EXPEDITION MITTE erneut ein immersives Projekt am Theater Konstanz. Gemeinsam mit unserem Ensemble schafft er interaktive Erlebnisse, die Publikum jeden Alters in eine vielschichtige Geschichte eintreten lassen. Angesiedelt zwischen Theater, Video- und Musikproduktion, Kunstinstallation und einer erweiterten Realitätserfahrung verschwimmen Fiktion und Wirklichkeit.

Uraufführung: 21.5.2022 Start in der Spiegelhalle des Theater Konstanz

Mélanie Huber führt Regie in der Freilichtinszenierung NOSFERATU – eine Schauermär für lebendes Ensemble und Blaskapelle in vierzehn, teilweise schrecklichen Bildern von Stephan Teuwissen. Im Jahre 1922 nähert sich Graf Orlok einem hübschen, friedlichen Städtchen am Bodensee. Zeichen und Warnungen zum Trotz glauben alle, die Bedrohung könne ihnen nichts anhaben. Wir erwarten genüssliches Schaudern, schräges Jammern und großes Melodrama. Denn vom himmelhoch Erhabenen zum abgründig Lächerlichen ist es bei dieser melancholisch-bizarren Gestalt nur ein kleiner Schritt.

Uraufführung: 18.6.2022 auf dem Konstanzer Münsterplatz

Text: Stadttheater Konstanzer

Bild: Aus „Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“.