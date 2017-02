(Vor)Lesebuch zum Verlieben

Sie wissen nicht, was Sie den Kleinen abends vorlesen sollen? Veronika Fischer hat da einen Vorschlag: „Das Haus am Fluss“ heißt ihr Buch über den kleinen Rudi Rakete, halb sechs, und seine Freunde aus der verrückten Wohngemeinschaft ohne Papa und Mama, aber mit ungeheuer viel Fantasie.

Zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn Konrad hat Veronika Fischer, im Hauptberuf Redakteurin bei der Kreuzlinger Zeitung und auch bei seemoz als Autorin schon aufgefallen, dieses kleine 30-Seiten-Buch im Din-A-Vier-Format konzipiert, geschrieben und illustriert. Heraus gekommen sind 14 Ein- oder Zwei-Seiten-Geschichten mit so witzigen Titeln wie „Bahnreise mit Rehen“ oder „Das Superheldchen“.

„Das Haus am Fluss“ ist die Geschichte von Rudi Rakete, der unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Sohn der Autorin hat, aber auch Anleihen bei Rudi Rüssel des Münchener Schriftstellers Uwe Timm aufweist. Rudi Rakete also, das zweifellos beste Kind der Welt, hat golden glänzende Haare und trägt Cowboystiefel und einen alten Zylinder. Zusammen mit dem Piraten Käpt’n Schleuder und der Prinzessin Moa erlebt er allerhand abenteuerliche Geschichten; nicht zu vergessen das Hüpfschwein Nucki. Zu viert sind sie auf der Suche nach Schätzen, erforschen Träume und Abgründe und finden immer wieder nach Hause, wo eine Gute-Nacht-Geschichte wartet.

Das ist ein charmantes Büchlein geworden, das Veronika Fischer, die in Konstanz und Berlin Philosophie und Literatur studiert hat und jetzt in Kreuzlingen lebt und arbeitet, da geschrieben und bebildert hat. Bei den Illustrationen hat nicht nur Sohnemann Konrad geholfen, sondern auch Anna Appadoo – die am Bodensee lebende Künstlerin hat Holzschnitte und Collagen beigesteuert, allesamt verspielte Szenen, in die man abtauchen kann.

Wenn Sie und Ihre Kleinen also immer schon mal wissen wollten, was Wolkentiere sind oder was am Angeln so aufregend ist – hier finden Sie Antworten: Fantastisch kindgerecht, herrlich fantasievoll und humorvoll obendrein. Ein ideales Vorlesebuch, in das sich nicht nur Ihre Kleinen verlieben werden.

hpk

„Das Haus am Fluss“ lässt sich für 15 Euro bestellen bei: veronika-fischer@gmx.net