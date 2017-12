Von Testosteron, Rammböcken und dem Dieselflop

Über „Politik im digitalen Tiefschlaf“ berichten die Kontext-KollegInnen diese Woche und über die Tradition von Stuttgart als „Proteststadt“. Und ein Autor macht sich auf den Weg nach Helsinki – per Bahn. Wieder ungemein interessanter Lesestoff aus Stuttgart: Reinschauen, lesen.

52 Stunden bis Helsinki: Von Tübingen nach Finnland mit dem Zug statt mit dem Flugzeug, geht das? Der Autor hat es ausprobiert. Er hat gearbeitet, Menschen getroffen, geträumt, aus dem Fenster geschaut und eine Menge CO2 gespart. Zum Beitrag …

Testosteron und Sonnenblumen: 38 Jahre nach Gründung der Grünen wollen ein paar einflussreiche Baden-Württemberger eine ganz spezielle Fußnote ins Partei-Geschichtsbuch eintragen – durch Abschaffung der bisherigen Form der Doppelspitze. Natürlich zu Gunsten von Männern. Zum Beitrag …

Unter den Teppich gekehrt: In der Stadt Riedlingen gibt es eine dubiose Stiftung, gesponsert von einem Mann, der sich als rechtsradikaler Autor hervorgetan hat. „Lassen Sie die Hände von dem Thema“, rät die Vize-Bürgermeisterin. Das tun wir nicht. Zum Beitrag …

Politik im digitalen Tiefschlaf: Stell Dir vor, immer mehr Computer und Automaten machen Deine Arbeit, und keinen interessiert’s. Tatsächlich schreitet die Digitalisierung rasant voran. Während autonomes Fahren Taxichauffeure und Busfahrer bald arbeitslos machen könnte, träumen Politiker vom „Breitband für alle“. Zum Beitrag …

Im Ohr des OB: Es erinnerte an Degenhardts „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“: Der Umgang von Wieland Backes‘ „Aufbruch Stuttgart“ mit den Gegnern von S 21. Jetzt haben sie sich getroffen und Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis erzählt, wie’s so war. Zum Beitrag …

Ideen in der Hinterhand: Keine Alternative zum Weiterbauen? Ein Umstiegskonzept haben die Gegner von Stuttgart 21 bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. Seitdem ist es noch interessanter geworden, denn es bietet auch Ideen für einen Anschluss der Neubaustrecke, für IBA-Flächen oder eine noch bessere Interimsoper. Zum Beitrag …

Verhältnismäßigkeit? Rammbock! Nach den G20-Krawallen gab es bundesweite Razzien. Auch das linke Zentrum Lilo Herrmann wurde vergangene Woche durchsucht. Die rechtliche Grundlage dafür ist fraglich, der Ruf aber dahin. Dargestellt wird das Lilo als ein Sammelbecken für Gewaltfetischisten. Dabei wurde dort nichts Illegales entdeckt. Zum Beitrag …

Der an den Blumen riecht: Pünktlich zu Weihnachten kommt eine computeranimierte Ode an den Pazifismus in die Kinos. Auch in der Langfassung ist der Kinderbuchklassiker Ferdinand der friedlichste Stier aller Zeiten. Zum Beitrag …

Dieselflop und Kommunismus: Der Wetterer über feinstaubbelastete Kommunen und 30 Milliarden, die keiner will. Zum Beitrag …

Proteststadt Stuttgart: Nicht erst mit Stuttgart 21 haben die braven Schwaben das Demonstrieren gelernt. Im Gegenteil! Die Landeshauptstadt war schon immer eine kleine Hochburg des Protests. Das zeigt nun eine sehenswerte Ausstellung des Stadtarchivs über Engagement auf den Straßen von 1945 bis 1989. Zum Beitrag …

MM/hpk