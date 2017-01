Von Frauenmärschen und anderen Rebellionen

Vorschau auf die aktuelle Kontext-Ausgabe: Die Stuttgarter KollegInnen nehmen sich das „bedingungslose Grundeinkommen“ vor und berichten über die SPD im Land, die sich im ständigen Formtief befindet. Außerdem: Das „Chaos auf Schienen“, ein Artikel über neue politische Kampfbegriffe sowie ein Streit um Straßennamen in Freiburg. Und mit Autor Michael Lünstroth ist ein alter Bekannter dort auch zu finden.

Zu wenig Kohle in der Tasche: Genug Geld zum Leben, ohne Wenn und Aber: Das bedingungslose Grundeinkommen gilt nicht mehr als linke Spinnerei, es findet zunehmend Freunde unter Bankern und Managern. Und in Stuttgart muntere Menschen, die mit dem Thema gleich eine Partei gründen. Zum Beitrag …

Wortakrobatik: Die Welt ist um ein wundersames Wort reicher. Um die „alternativen Fakten“ von Donald Trump. Es reiht sich ein in die Liste von politischen Kampfbegriffen, mit denen die Gehirne vernebelt und die Realität verleugnet werden soll. Zum Beitrag …

Zu blöd zum Laufen: Bruno Dumonts Groteske bringt dekadentes Oberschichts-Personal mit brachialer Bösartigkeit in die Bredouille. Wer auch mal den gezielten Direktschlag gegen die da oben schätzt und keine Angst vor Kannibalen hat, muss diesen Film sehen. Zum Beitrag …

Der Agenda-Präsident: Die SPD im Land ist im ständigen Formtief. Da kann ein wichtiger Sympathieträger wie Frank-Walter Steinmeier nur helfen. Der künftige Bundespräsident beschwor dieser Tage in Stuttgart den sozialen Kitt in der Gesellschaft. Doch den hat er eins selbst aus den Fugen gekratzt. Zum Beitrag …

Chaos auf Schienen: Frierend auf Bahnsteigen. Seit Monaten fahren Regionalzüge im Südwesten ihren Plänen hinterher oder fallen gar ganz aus. Weil Loks und Lokführer schwächeln, Waggons sich nicht kuppeln lassen. Aber man muss sich nicht alles gefallen lassen. Zum Beitrag …

Klare Kante gegen AfD: Die Politik soll Kante zeigen. Gegen die Rechtspopulisten. Das fordern JournalistInnen gerne in Leitartikeln und Kommentaren. Seit die Landes-AfD beschlossen hat, ihre Parteitage hinter verschlossenen Türen zu veranstalten, müssen sich Medienvertreter an ihren eigenen Worten messen lassen. Zum Beitrag …

R wie Rebellion: Eine Rebellion im Journalismus. In der Schweiz. Der Zürcher Starautor Constantin Seibt will nicht weniger als das. Mit einem anspruchsvollen Digitalmagazin will er gegen die Verlage zu Felde ziehen, die sich immer mehr vom Journalismus verabschieden. Zum Beitrag …

Die Kehrseite der Medaille: In Freiburg soll der Martin-Heidegger-Weg nicht mehr Martin-Heidegger-Weg heißen. In Stuttgart erscheint eine Kunstmedaille zu Ehren des SS-Sturmführers Andreas Stihl. Er solle nur als Erfinder geehrt werden, sagt Finanzministerin Edith Sitzmann. Zum Beitrag …

„Es war die Hölle, die Hölle“: Einer der bestialischsten NS-Schergen stammt aus Waldkirch bei Freiburg: Karl Jäger, der für den Mord an 138 272 litauischen Juden verantwortlich ist. Die Stadt enthüllt zum Gedenktag für die Holocaust-Opfer ein Mahnmal, für das der Historiker Wolfram Wette viele Jahre gekämpft hat. Kontext veröffentlicht seine Rede. Zum Beitrag …

Die Barrikaden-Ladys: Der Wetterer outet sich als Feminist: Mit einer Hymne auf die Frauen, die weltweit auf die Straße gingen für ein liberales Amerika, für Solidarität und Nächstenliebe. Zum Beitrag …

Women’s March in Heidelberg: Am Wochenende haben rund drei Millionen Frauen, vor allem Amerikanerinnen, rund um den Globus demonstriert. Gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump und für Respekt. In Heidelberg stieg der einzige „Women’s March“ in Baden-Württemberg. Zum Beitrag …

MM/hpk