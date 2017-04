Viel Neues im 7. Jahr

Mit neuem Vereinsvorstand und neuer Redaktionsleitung geht Kontext ins siebte Jahr, gibt außerdem Einblicke in das Innenleben von Anton Schlecker, beschäftigt sich mit Klimakillern und besucht türkische FriedensakademikerInnen. Und Wolfgang Schorlau plus Fortsetzungsroman fehlen auch nicht.

Der Toni vom Saunaklub: Seine Freunde vom Saunaklub durften ihn Toni nennen. So war er auch, der einstige Drogerie-König Anton Schlecker aus Ehingen. Eine Existenz von überbordender Biederkeit, trotz Testarossa und Versace-Hemd. Zum Beitrag …

Tief unten: Der neue Bahnchef Richard Lutz ist wild entschlossen, Stuttgart 21 pünktlich zu Ende zu bringen. Doch da ist der Nesenbachdüker vor. Denn ohne den geht gar nichts, und soviel ist schon jetzt sicher: Er wird nicht rechtzeitig fertig. Zum Beitrag …

Klammheimliche Kehrtwende: Plötzlich will die Stadt Mannheim die Multihalle von Frei Otto nicht mehr abreißen, sondern alles für ihren Erhalt tun. Und siehe da, wenn nur ein paar kluge Köpfe darüber nachdenken, wie die Räumlichkeiten sinnvoll genutzt werden können, kommen prompt ein paar kreative Konzepte heraus. Zum Beitrag …

Dengler und der NSU-Skandal: Sie sind weiter auf der Suche nach der Wahrheit im NSU-Komplex, der Krimiautor Wolfgang Schorlau und sein Mit-Rechercheur Ekkehard Sieker. Ihre neuesten Ermittlungsergebnisse stehen in der Taschenausgabe der Schützenden Hand, die am Donnerstag in die Buchhandlungen kommt. Wir veröffentlichen sie vorab in Kontext. Zum Beitrag …

Vom Leben vor dem Tod: Es gibt derart viele neue Krisenherde auf der Welt, dass die alten aus dem Blick geraten. Israelis und Palästinenser stehen sich so feindlich gegenüber wie seit Jahrzehnten nicht. Die Lunte brennt lichterloh. Trotzdem kämpfen Optimisten unverdrossen um Ausgleich und Mäßigung. Auch mit baden-württembergischer Hilfe. Zum Beitrag …

Mehr Kontrolle würde helfen: Deutschlands Schmusekurs gegenüber autoritären Regimen des Nahen Ostens hat vor allem wirtschaftliche Gründe, behauptet Markus Bickel in seinem neuen Buch „Die Profiteure des Terrors“. Mit Kontext spricht er über Rüstungsdeals, die Macht von Lobbys und Alternativen zur militärischen Produktion. Zum Beitrag …

Klimakiller kosten extra: Was tun in Zeiten von Kohlefan Donald Trump? Jetzt erst recht für Klimaschutz und Energiewende kämpfen, sagen Ursula und Michael Sladek. Die Stromrebellen aus dem Schwarzwald sind Gründungsmitglieder eines Vereins, der eine Abgabe auf klimaschädliche Emissionen fordert. Zum Beitrag …

Dem Schwank fehlt jeder Schwung: Sam Garbarski erzählt in „Es war einmal in Deutschland“ von Überlebenden des Holocaust, die im Nachkriegs-Frankfurt als Vertreter arbeiten und sich so die Ausreise aus Deutschland finanzieren wollen. Böse Komödie auf dunklem Grund, deren Witz die Wunden der Historie freilegt? Leider nein, meint unser Kritiker. Zum Beitrag …

Das Echo eines türkischen Friedensaufrufs: Die Entlassung türkischer AkademikerInnen hat nicht nur Auswirkungen auf die Wissenschaft. Es ist ein Zeichen, dass in Erdoğans Türkei kein Platz ist für kritisches Denken und freie Meinungsäußerung. Dagegen wendet sich der Aufruf der FriedensakademikerInnen. Zum Beitrag …

Viele Daten-Köche: Viele KöchInnen rühren den Datenbrei. Die Zuständigkeiten der grün-schwarzen Landesregierung für die schöne neue digitalisierte Welt sitzen gut verteilt in allen elf Häusern. Mit die spannendsten Fragen ressortieren – Überraschung! – im Verkehrsministerium. Zum Beitrag …

Zum Kotzen, Herr Major! Der Wetterer über öffentlich-rechtliche Angriffe auf seine Achillesferse. Zum Beitrag …

Das war der Gipfel: Ein zentraler Ort der Stadt Stuttgart, das Kunstgebäude am Schlossplatz, hat mit einem hochkarätig besetzten Polit-Kunst-Kongress wiedereröffnet. Vier Tage akademische Vorträge, Aktivismus-Workshops und intensive Diskussionen zu einem anderen Wirtschaften. Zum Beitrag …



MM