Unterstützung für die Zimmerbühne

In der derzeitigen schwierigen Situation gibt seemoz ausgewählten Unternehmen, Institutionen und Soloselbständigen, die sich von sozialen und ökologischen Grundsätzen leiten lassen, die Gelegenheit, sich, ihre aktuelle Situation und besondere Angebote darzustellen. Heute veröffentlichen wir den Hilferuf einer Konstanzer Kleinkunstbühne.

Vor allem die kleinen Kulturanbieter kämpfen derzeit um ihr Überleben. Nur die wenigsten konnten Rücklagen bilden, die ihnen ihre weitere Existenz sichern. Sie brauchen also unsere schnelle Hilfe. So auch Gela Homburger, die Betreiberin der beliebten Konstanzer Zimmerbühne. Hier ihre Information zur Lage, verbunden mit einer Bitte an ihr bislang treues Publikum.

Liebe Freundinnen und Freunde der Zimmerbühne,

dieser Newsletter geht an über 900 Menschen und ich hoffe, dass alle Adressat*innen gesund und in guter Verfassung sind.

Tja, auch die ZIMMERBÜHNE in der NIEDERBURG ist von den Beschränkungen der Corona-Krise betroffen: fünf Veranstaltungen mussten bisher ausfallen, bis Ende Mai sind weitere fünf geplant. Ob und welche davon stattfinden dürfen, steht in den Sternen.

Die ZIMMERBÜHNE ist ein Kleinunternehmen, das ich als Soloselbständige betreibe. Doch da es ein non-profit-Unternehmen ist, kommt das Soforthilfeprogramm des Ministeriums von Baden-Württemberg nicht in Betracht. Leider gibt es auch keine Möglichkeit, von der Stadt Konstanz (Kulturamt) eine finanzielle Hilfe zu erhalten. Doch die monatliche Miete muss bezahlt werden und die einzige Einnahmequelle der Zimmerbühne sind Teile aus den Eintrittsgeldern und des Getränkeverkaufs bei Veranstaltungen. Und „diese Quelle“ ist momentan leider verstopft.

So wende ich mich an Sie/Euch mit der Bitte um finanzielle Unterstützung: jeder Euro ist willkommen.

Lange habe ich gezögert, diesen unerfreulichen Newsletter zu schreiben, doch auch ich sehe mein Rücklagenkonto (Danke an alle, die die Zimmerbühne bereits durch ihre „Jahres-Sitzplatzreservierung“ unterstützen !) leider schrumpfen.

Ich bin zuversichtlich und freue mich riesig auf die Abende- wann auch immer-, an denen ich Sie/ Euch wieder herzlich begrüßen darf ! Das geplante Veranstaltungsprogramm 2020 steht auf der Homepage: www.zimmerbuehne.de

Bis hoffentlich bald, herzlich

Eure Gela Homburger

Zahlungsempfänger: ZIMMERBUEHNE Gela Homburger

Postbank IBAN: DE 08600 100700 7799 63705 BIC: PBNKDEFF

Verwendungszweck: Coronahilfe für Zimmerbühne