Und es gibt sie doch – Theatertage am See in FN

Aber bitte keine Verwirrung: Die Theatertage am See gibt es jetzt seit 34 Jahren, immer in Friedrichshafen und organisiert von einem privaten Verein von Theater-Begeisterten, die meisten von ihnen LehrerInnen. Darum wird seit jeher dem Jugendtheater in Aufführun­gen und Workshops breiter Raum eingeräumt – nicht zuletzt mit justSEE, einem Festival von und für Jugendliche und Kinder.

Das große Festival des Amateurtheaters findet bereits zum 34. Mal statt. Wie gewohnt kurz vor den Osterferien finden Projekte, Kurse und nicht zuletzt insgesamt 18 Theatervorstellungen statt. In den ersten Tagen des Festivals (21.–23. März) gibt es justSEE, die Jugend- und Schul-Theatertage am See. Am Wochenende (23.–25. März) dann die internationalen Amateurtheatertage.

In einer unglaublichen Vielfalt zeigt sich das Theaterschaffen von Alt und Jung. Das Motto der Theatertage lautet „Theater von wem? für wen?“. Mit dem Motto setzen sich die Aufführungen mit den Beweggründen und den Bedürfnissen des Publikums auseinander. Das Kursprogramm und Theaterprojekte in Schulen der Region sind das Rahmenprogramm, das von hunderten Teilnehmern jährlich besucht wird. Die Kurse in den Disziplinen des Theaters (Sprache, Regie, Bewegung, Tanz, Rollenarbeit und vieles mehr) gibt es für Einsteiger und Fortgeschrittene. Unter den Kursen gibt es auch generationsübergreifend arbeitende Workshops. Für einige der Kurse gibt es noch freie Plätze.

Die Theateraufführungen werden von Gruppen aus Dresden, Ulm, Ravensburg, Mühlhausen, Karlsruhe, Kempten, Singen, Solingen, Marburg, Stuttgart und Freiburg bestritten. Internationale Gruppen sind aus Italien, Ukraine, Russland und Bosnien-Herzegowina zu Gast.

Die ausführlichen Programme sind auf der Homepage zu finden, aber es gibt sie auch gedruckt. Das Programmheft liegt in Büchereien und öffentlichen Einrichtungen aus oder kann angefragt werden: info@theatertageamsee.de – Telefon: 7541 921632.

Unterstützt werden die Theatertage am See von der Stadt Friedrichshafen, dem Land BaWü und von bundesweiten und internationalen Theaterverbänden. Veranstalter ist der Förderverein Theatertage am See in Friedrichshafen.

