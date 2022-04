Ukraine – Benefizveranstaltung von Jazzclub und Theater

Am Sonntag, 10.4.2022, präsentieren der Jazzclub Konstanz und das Theater Konstanz ab 18 Uhr ihre gemeinsame Benefizveranstaltung für die Menschen in der Ukraine. Damit wollen die VeranstalterInnen bei Jazz-Musik sowie literarischen und essayistischen Lesebeiträgen gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg und zur Unterstützung der Ukraine.

Spätestens seit dem 24. Februar wissen wir es alle: In der Ukraine herrscht Krieg. Und ein Ende ist aktuell noch nicht abzusehen. Was können wir als Kunst- und Kulturschaffende tun? Wir halten Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen, unseren Freundinnen und Freunden in der Ukraine, versuchen ihnen Perspektiven zu ermöglichen und sammeln nach unseren Theatervorstellungen regelmäßig Spenden.

Es spielen und lesen:

TRIO BAYER – FELBINGER – KONRAD (Bernd Konrad, sax; Tom Bayer, piano; Oliver Felbinger, drums)

TRIO HÜGLE – HENKEL – LEDGE (Ewald Hügle, sax; Kolja Ledge, bass; Sascha Henkel, git; Gast: Patrick Manzecchi, drums)

KONRAD – LETTENEWITSCH (Bernd Konrad, sax; Frank Lettenewitsch, Lesung)

KONSTANZ ALLSTARS BAND (Bernd Konrad, sax; Ewald Hügle, sax; Tom Bayer, piano ; Kolja Ledge, bass; Sascha Henkel, git; Patrick Manzecchi, drums)

Aus dem Theaterensemble lesen Kristina Lotta Kahlert, Jana Rödiger und Ioachim-Willhelm Zarculea

Eintritt frei, Spende erbeten für „Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“.

Es werden vorab keine Zählkarten ausgegeben, also einfach am Sonntagabend in der Spiegelhalle vorbeischauen!

Wann? Sonntag, 10.4., 18 Uhr

Wo? Spiegelhalle

Text und Bild: Theater Konstanz