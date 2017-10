Über Windkraft, Verkehrschaos und deutsche Geiseln

Auch Kontext hat die Linke Heike Hänsel als einzige Politikerin ausgemacht, die sich tatkräftig für deutsche Häftlinge in der Türkei einsetzt – ein Interview zum Prozess-Auftakt gegen Peter Steudtner. Außerdem lesenswert: Neues zum Grünen Lakmustest und zur Kinderarmut.

Stramm gegen den Wind : Im idyllischen Münstertal im Schwarzwald wird mit Haken und Ösen gegen die Windkraft gekämpft. In der Region sitzen ein Tunnelbauer, ein russischer Honorarkonsul und ein Ex-Stasi-Offizier. Sie setzen eher auf Atom und Gas. Zum Beitrag …

Grünes Verkehrschaos: Der Umgang mit der Schadstoffbelastung in Ballungsräumen wird zum Lakmustest grüner Gestaltungskraft. In Stuttgart können ein Ministerpräsident, ein Verkehrsminister, ein Regierungspräsident und ein Oberbürgermeister beweisen, dass alte Ziele nicht unter die Räder kommen. Zum Beitrag …

Mut zum Zusammenhalt: Seit Dienstag sitzt die AfD im Deutschen Bundestag. Der Kontext- Gastautor kennt die Strategien der Rechtspopulisten aus der Landespolitik. Der Grünen-Landesvorsitzende plädiert dafür, nicht auf jede Provokation einzugehen – und für eine Politik, die die Gesellschaft gerechter macht. Zum Beitrag …

Stille Post beim BKA: Mit einer rechtswidrig verbreiteten Namensliste angeblicher Straftäter treffen Bundeskriminal- und Bundespresseamt Entscheidungen auf Basis fehlerhafter Informationen. Anschließend verschwinden Beweismittel. Keine Einzelfälle, sondern systematisches Versagen. Zum Beitrag …

Heidelberger Eiertanz: In Heidelberg sorgt ein Kontext-Interview für politische Turbulenzen. Die SPD-Gemeinderatsfraktion ärgert sich über SPD-kritische Aussagen der Leiterin des Interkulturellen Zentrums und will ihr einen Maulkorb verpassen. Zum Beitrag …

Nuklearwaffen in Deutschland: Dirk-Michael Harmsen ist Physiker, Friedensaktivist und Mitglied von ICAN. Anfang Dezember bekam die Initiative den Friedensnobelpreis verliehen. Im Gespräch mit Stefan Siller erzählt der 83-Jährige, wie er zum Pazifisten wurde und warum er die Hoffnung auf eine Welt ohne Nuklearwaffen nicht aufgibt. Zum Beitrag …

In Geiselhaft: Am heutigen Mittwoch beginnt der Prozess gegen den Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner, der in der Türkei im Gefängnis sitzt. Das wird so bleiben, wenn die deutsche Politik weiterhin die Füße still hält, sagt die Linken-Abgeordnete Heike Hänsel. Zum Beitrag …

Arme Kinder: Wieder eine Untersuchung, wieder gewohnte Rituale: Die, die sich ein Leben im Armut überhaupt nicht vorstellen können, nehmen zur Kenntnis, dass immer mehr Kinder in Deutschland genau davon betroffen sind. Kein Aufschrei, kein Protest. Zum Beitrag …

Das große Leuchten : In Aisling Walshs Film „Maudie“ spielt Sally Hawkins ganz herzzerreißend eine körperbehinderte Frau, die sich ihre eigene Welt malt und in einer kleinen Hütte mit einem wortkargen Mann ihr Glück findet. Zum Beitrag …

Alte Kameraden, durchnässt: Der Wetterer über Waffenlobbyisten und die Reichen, die meist das Rennen um die meisten Sitze im Parlament machen. Nicht nur in Tschechien. Zum Beitrag …

Brennende Bank: Der im Westen als Putin-Kritiker gefeierte Aktionskünstler Pawlenski hat in Frankreich Asyl erhalten. Und dort eine Bank in Brand gesetzt. Jetzt ist er wieder Mal in der Klapse gelandet. Als das gleiche in Russland passierte, waren das Methoden aus der Stalinzeit. Zum Beitrag …

Hier geht’s lang: In Ulm hat das Auto keine Vorfahrt mehr. Nachdem die Stadtautobahn zur Neuen Mitte wurde, kommt jetzt die Linie 2. Eine zweite Straßenbahn, die vieles besser macht. Die Schaubühne. Zum Beitrag …

MM/hpk