Über braune Größen und das große Fressen

Auf einen Beitrag in der aktuellen Kontext-Ausgabe weisen wir dieses Mal besonders hin, denn der Regional-Historiker und Kontext-Autor Wolfgang Proske („Der zweite Verrat“) wird auf Einladung von seemoz e.V. Anfang April in Konstanz über seine Forschungen zu Bischof Conrad Gröber ( „Brauner Conrad“ und immer noch Konstanzer Ehrenbürger) berichten.

Die unheiligen Apostel: Aufbruch Stuttgart nennt sich ein neuer Verein. Mit Wieland Backes sucht er nach Visionen für die Kulturmeile, und verfolgt dabei doch auch eigene Interessen. Viele Menschen haben ein ganz anderes Problem: Woher nehme ich eine bezahlbare Wohnung? Zum Beitrag …

Lautes Schweigen: Dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags sind neue Informationen zur Anwesenheit von Geheimdiensten auf der Heilbronner Theresienwiese am Tag der Ermordung von Michèle Kiesewetter angeboten worden. Von einer Rechtsanwältin, die allerdings Auskünfte über wichtige Details verweigerte. Zum Beitrag …

Der zweite Verrat: NS-Belastete werden in der Regel mit den Jahren 1933 bis 1945 verbunden. Doch gibt es auch einige Fälle, in denen pronazistisches Fehlverhalten erst nach 1945 einsetzte. Zu ihnen zählt der Südbadener Heinrich Höfler, der es bis zum Caritas-Direktor brachte. Zum Beitrag …

Ächzen im Maschinenraum: In welcher Welt leben wir? In der Megamaschine Kapitalismus, die ein Prinzip hat: aus Geld mehr Geld machen. Das wird nicht mehr lange gut gehen, sagt unser Autor, es sei denn, es gibt radikale Veränderungen. Darüber liest und diskutiert er in Stuttgart. Zum Beitrag …

Afrika kommt: Seit zu vielen Jahren wird der Welthandel ungerechter. Inzwischen ist der Stein in vielen afrikanischen Ländern so heiß, dass der Tropfen der Entwicklungshilfe verdampft, bevor er fallen kann. Und immer mehr ausgebildete junge Menschen verlassen aus Perspektivlosigkeit ihre Heimat. Zum Beitrag …

Lipps Liste: Ein trauriges Jubiläum: das Berufsverbot wird 45 Jahre alt. Getroffen hat es vor allem Lehrer wie Klaus Lipps, der bis heute für ihre Rehabilitierung kämpft. Aber ausgerechnet im Kretschmann-Land rennt er gegen eine Wand. Zum Beitrag …

Meckerärsche, die Augen rechts! Der Wetterer über ein Europa, das nach rechts driftet. Zum Beitrag …

Das ganze Klavier bespielen: Bei einem Vergleich vor dem Verwaltungsgericht musste die Stuttgarter IHK-Führung Fehler im Umgang mit den internen Kritikern der Kaktus-Initiative einräumen. Kai Boeddinghaus vom Bund für freie Kammern wundert sich nicht über das Ergebnis. Zum Beitrag …

Reiche auf der Flucht: Spiel nicht mit Schmuddelkindern. Auf der Stuttgarter Königstraße flüchtet der Juwelier Wempe vor Billigheimer Primark, denn das Geschäft mit dem Luxus läuft nur, wenn das Drumherum stimmt. Nachbarn mit 1,99-Euro-Klamotten stören da gewaltig. Zum Beitrag …

Das große Fressen: Während zwanzig Millionen Afrikanern der Hungertod droht, machen immer mehr Europäer Sorglos-Urlaub auf den Kanarischen Inseln. All inclusive heißt die Devise jenseits von Afrika. Das gute Gewissen gehört nicht dazu. Zum Beitrag …

Wohnen am Anschlag: Das hübscheste Werbegeschenk auf der Immobilien-Messe ist der Fruchtgummi in Häuschenform. Es gibt ihn in diversen Farben, der rote schmeckt fruchtig-süß und etwas säuerlich im Abgang. Für die Bitternote sorgen die Preise für Häuser und Wohnungen, die im Haus der Wirtschaft zum Süßkram gereicht wurden. Zum Beitrag …

MM/hpk