Top-Plätze für Zebra- und Weitwinkel-Kino

Wenn es darum geht, anspruchsvolle Filmprogramme auszuzeichnen, ist das Zebra Kino Konstanz immer dabei: In der Kategorie „Kino, das wagt“ des Kinematheksverbundes haben die Konstanzer Ehrenamtlichen gerade den ersten Platz gewonnen und freuen sich über 2000 Euro Preisgeld. Mehr noch: Das kommunale Kino Weitwinkel Singen erhielt in dieser Kategorie den zweiten Platz. Hier das aktuelle „Zebra“-Programm.

PATTI CAKE$ – QUEEN OF RAP

USA 2017, 119 Min., Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln, FSK 12

Patricia Dombrowski aka Killa P aka Patti Cake$ führt ein eher trauriges Leben in New Jersey. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Sängerin in Einkaufszentren, Bars und Strip-Clubs. Bei ersten Auftritten als Rapperin muss sie sich ständig Anfeindungen von männlichen Kontrahenten gefallen lassen. Doch Patti muss nicht nur gut einstecken, sie kann noch besser austeilen: Mit ihrer großen Klappe und Energie verfolgt die Nachwuchsrapperin ihr großes Ziel: eine berühmte Rapperin zu werden. Patti Cake$ „the perfect movie hero of 2017“ (Foto) sorgte im Januar bei der Premiere in Sundance und auf der folgenden Festivaltour für großes Aufsehen. Bei den Kritikern auf große Begeisterung stieß die Tragikomödie insbesondere wegen Hauptdarstellerin Danielle Macdonald.

Spieltermine: Do., 16.11., 19:00 Uhr I Fr., 17.11., 21:30 Uhr I Sa., 18.11., 19:00 Uhr I So., 19.11., 20:45 Uhr I Mo., 20.11., 21:15 I Di., 21.11., 21:45 Uhr

THE LEGEND OF KASPAR HAUSER

ITA 2012, 95 Min., Mehrsprachige Originalversion mit deutschen Untertiteln

Sheriff: „The King is coming. I know it now…“ Wir sind auf einem verlassenen Streifen auf Ed Island, in einer Dimension ohne Zeit und Raum. Ein Körper, treibend im Meer, wird an einen Strand geschwemmt. Es ist Kaspar Hauser, der Erbe des Thrones der Insel, der als kleiner Junge aus unbekannten Gründen verschwand. Es war Hausers Schicksal, lebend zurückzukommen, aber sein Geist ist offensichtlich verwirrt, nicht klar. Jogginghose, ein Paar Turnschuhe und riesige Kopfhörer – so sieht Kaspar Hauser im Jahre 2012 aus. Der Junge wird vom Sheriff der Insel aufgelesen und versorgt – er gibt ihm ein Zuhause im alten Gefängnis. Den Sheriff gibt Vincent Gallo, das Enfant terrible aus den USA, der noch in einer zweiten Rolle zu sehen ist, der des „Pushers“, der den Sheriff mit Heroin versorgt. Dabei trägt er in zwei verschiedenen Sprachen vor: in Englisch als „der Sheriff“ und in Italienisch als „der Pusher“. Der Film wurde ausschließlich auf Sardinien in lediglich fünf Wochen gedreht.

Spieltermine: Do., 16.11., 21:30 Uhr I Sa., 18.11., 21:30 Uhr I So., 19.11., 18:30 Uhr I Mo., 20.11., 19:00 Uhr

SNEAK PREVIEW

D?, ? Min., Regie:?, Mit:? Ab 18

Exklusive cineastische Leckerbissen vor allen anderen genießen – und das, wie in kommunalen Kinos üblich, immer in der sprachlichen Originalversion! Eigentlich ist es schnell erklärt: Wir zeigen einen überaus interessanten, außergewöhnlichen Film, den ihr so definitiv nicht überall sehen werdet – zumindest nicht zu so einem frühen Zeitpunkt. An sich ist das für unser Zebra Kino ja nichts neues, aber in unserer Sneak gibt es den Streifen zum Sonderpreis von 5,00 EUR und dazu auch noch weit vor dem offiziellen deutschen Kinostart. Den Titel dürfen wir euch vor Beginn der Vorstellung leider nicht verraten.

Spieltermin: Fr., 17.11.17, 19:00 Uhr

SIEBEN MINUTEN NACH MITTERNACHT

GBR / ESP / USA 2016, 108 Min., Deutsche Synchro, FSK 12

Der 12-jährige Conor (Lewis MacDougall) hat es im Leben nicht leicht. Seine Mutter (Felicity Jones) ist schwer krank und muss in regelmäßigen Abständen ins Krankenhaus. Der Vater ist dabei ziemlich überfordert. Doch Conor kommt klar. Irgendwie. In der Schule jedoch fühlt er sich auch nicht wohl, denn dort muss er sich schlimmen Mobbing-Attacken erwehren: Schulrüpel stellen ihn an den Pranger. Und jetzt soll er auch noch zu seiner strengen Großmutter ziehen. Als wäre das nicht bereits genug, wird Conor nachts von Alpträumen geplagt. Es ist immer wieder derselbe Traum, den Conor über das Malen zu bewältigen versucht. Jede Nacht erwacht die alte Eibe vor seinem Fenster zum Leben und verwandelt sich in ein angsteinflößendes Monster (Liam Neeson). Es will dem zunächst sehr verängstigten Conor Geschichten erzählen – diese sollen Conor den besseren Umgang mit anderen Menschen lehren und zu einem besseren Menschen machen. Das Baum-Wesen erinnert den Jungen immer wieder an den bevorstehenden Tod seiner Mutter und stellt ihm knifflige Aufgaben, die sich in den unterschiedlichsten Geschichten verstecken. Immer pünktlich um „Sieben Minuten nach Mitternacht“ erwacht Conor aus seinem Alptraum. Oder war es überhaupt ein Traum?

Spieltermin: So., 19.11.17, 16:00 Uhr

CARAVAGGIO

GB 1986, 93 min.,Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln, FSK 12

Michelangelo Merisi wurde 1571 in Italien geboren und zählt zu den bedeutendsten Malern der italienischen Renaissance. In seinem späteren Schaffen nannte er sich nach seinem Heimatort Caravaggio, unter welchem Künstlername er bis heute bekannt ist. Im Jahr 1986 verfilmt Derek Jarman die Vita dieses großen Künstlers. Caravaggio bricht nach seiner Lehre nach Rom auf, wo er auf den Kardinal del Monte stößt, der Gefallen an seiner Kunst findet. Er nimmt seinen ersten öffentlichen Auftrag für die Kirche entgegen und stößt auf der Suche nach Inspiration auf den Tagelöhner Ranuccio Thomasoni. Dieser soll ihm als Modell dienen und zieht deshalb mit dem Künstler in den Palast des Kardinals ein. Ranuccios Frau, die Prostituierte Lena, inspiriert Caravaggio ebenfalls. In einem Geflecht von Erotik, Eifersucht und Gewalt spitzt sich die Dreiecksbeziehung immer weiter zu. Für die besondere künstlerische Gestaltung von Caravaggio erhielt Jarman 1986 auf der Berlinale einen Silbernen Bären.

Spieltermin: Di., 21.11., 19:15 Uhr

