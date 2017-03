Top Dogs werden zu Underdogs

Theateraufführung im ZfP Reichenau: Das Drama „Top Dogs“ von Urs Widmer, 1997 im Verlag der Autoren erschienen und mehrfach ausgezeichnet, handelt von gekündigten Topmanagern, die der völligen Entfremdung von ihrem Beruf, ihrem Privatleben und sich selbst zum Opfer fallen und nun mit Hilfe der New Challenge Company versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen.

Die Charaktere werden bei den verschiedenen Aufführungen in der Regel nach den jeweiligen Schauspielern benannt. Alternativ werden die Namen der Schauspieler der Uraufführung 1996 in Zürich verwendet:

► Julika Jenkins (war Projektleiterin)

► Susanne Wrage (früher als Finanzanalystin bei der Chase Manhattan Bank)

► Dodó Deér (einst im Catering der Swissair-Fluggesellschaft tätig)

► Urs Bihler

► Hanspeter Müller (Projektleiter bei einer Turbinenfirma)

► E. Heinrich Krause

► Michael Neuenschwander (war zuständig für die Freizeitkultur eines Konzerns)

► Gilles Tschudi (war an der Börse tätig)

Alle Personen leiden unter ihrer Entlassung und können kaum begreifen, dass sie nun die Entlassenen sind. Sie müssen nun das, was sie vielen Arbeitnehmern zuvor durch deren Entlassung angetan haben, selbst erleben. Das Drama zeigt die völlige Entfremdung der „Top Dogs“ von ihrem Beruf, ihrem Privatleben und sich selbst. Keiner der entlassenen Manager schafft es, nach seiner Kündigung in ein „normales“ Leben zurückzufinden.

Sie alle sind gefangen in dem Wahn, nach ihren alten Zielen zu streben: Macht, Einfluss, Ansehen und Geld. Familienglück oder Empfinden von Liebe sind für die Charaktere nicht mehr möglich, da sie so sehr von diesen Werten und Gefühlen entfremdet sind. Die „Top Dogs“ sind gefangen im System, was auch daran zu erkennen ist, dass sie sich auf alle „Spiele“ im Outplacementcenter einlassen, obwohl deren Sinn vielfach fragwürdig erscheint.

MitarbeiterInnen des ZfP Reichenau und Freunde präsentieren: TOP DOGS – ein Theaterstück von Urs Widmer in der Regie von Denis Ponomarenko:

Wann: Freitag, 10.3. um 20 Uhr; Samstag, 11.3. um 20 Uhr, Sonntag, 12.3. um 19 Uhr.

Wo: Festsaal des ZfP Reichenau (Haus 1), Feuersteinstr. 55, 78479 Reichenau

Karten: Im Treffpunkt (07531 977579 oder treffpunkt@zfp-reichenau.de) sowie an der Abendkasse zu 10 Euro.